«Si no haces una inmersión de este tipo nunca aprenderás inglés»

Buena parte de los 600 docentes de la escuela pública a los que la Conselleria de Educación ha enviado al Reino Unido e Irlanda a hacer un curso de inmersión en inglés de un mes con todos los gastos pagados están en Liverpool. A una semana de su vuelta a casa, este diario ha hablado por teléfono con cinco de los 120 maestros y maestras de Infantil que realizan esta estancia idiomática en la ciudad donde nacieron los Beatles. Todos los consultados ven «muy positiva» la formación que están recibiendo.

Miguel Ángel Muñoz, maestro de Infantil en el colegio público (CEIP ) Ramón Laporta de Quart de Poblet, cuenta que es la primera vez que sale al extranjero en un curso de este tipo y la experiencia «está resultando mejor de lo que esperaba». «Yo esto lo considero como un regalo, pues es una gran oportunidad para mejorar mi inglés».

Explica que están alojados en una residencia de estudiantes, en habitaciones individuales, con gente de todo el mundo que aprovecha el verano para estudiar idiomas. Por la mañana, de 8,15 a 13 horas, van a una academia a aprender inglés. Las tres primeras horas, en dos sesiones de hora y media separadas por un breve descanso, estudian la lengua de Shakespeare en grupos de 15 personas. «En mi clase, además de maestros como yo, también hay gente de Colombia, Chile, Corea, Argentina y Turquía».

«Estamos en dinámicas de trabajo continuamente: individual, en parejas, en grupo, hacemos juegos... Se insiste mucho en el oral y si los profesores ven que hablamos en español, nos riñen».

La última hora y cuarto de clase es específica para el grupo de docentes de la conselleria, ya que en ella se trabaja la metodología de Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras (Aicle), conocida como CLIL por sus siglas en inglés, y que se refiere a la enseñanza de los contenidos del currículo mediante una lengua distinta. Miguel Ángel destaca que estas orientaciones de materiales y recursos para trabajar en inglés con niños de Infantil (3 a 5 años) son «muy útiles».

Por las tardes tienen salidas en grupo organizadas por las agencia a las que la conselleria ha adjudicado estos cursos con una inversión de 2,4 millones, unos 4.000 euros por docente. En todas estas actividades, así como en las excursiones de fin de semana a ciudades vecinas como York, se intenta que todo también se haga en inglés.

Miguel Ángel destaca que Liverpool es la «segunda ciudad del Reino Unido con más museos y todos, a excepción del de los Beatles, son gratuitos». Lo que peor lleva es el tiempo, «desde que hemos llegado nos ha llovido todos los días menos dos, por lo que he tenido que ir a comprarme ropa de abrigo».

Laura Roig, maestra de Infantil del CEIP Sanchis Almiñano de Alaquàs, también ve «muy positiva» su estancia en Liverpool. «Yo lo recomendaría a todos los profesores, porque lo que más falla es el nivel auditivo, el listening, y el oral, el speaking». «Si no haces una inmersión de este tipo nunca aprenderás inglés», concluye.

También aplaude que «todo sea en inglés». «Tenemos que hablar inglés para hacernos entender y eso es importante». Esta contenta, añade, porque «no conocía a nadie, no tenía un punto de referencia y he hecho muy buena piña con otras maestras, con lo cual sientes que no estás tan lejos de casa».

Estefanía González, maestra de Infantil del CEIP Princeps d'Espanya de Picassent, dice que la experiencia es «superpositiva, ya que nos brinda una oportunidad de trabajar el inglés de una forma que en España es imposible». Valora que la estancia en Liverpool le está sirviendo para «conocer a compañeros que trabajan en otras escuelas y compartir experiencias, lo que nos enriquece como maestros».

Irene Miralles, maestra de Infantil en el CEIP Benalúa de Alacant, narra que «es una muy buena experiencia para mejorar el inglés, pues hay profesores muy buenos en la escuela que vamos, aunque me gustaría que la clase sobre metodología CLIL fuera más práctica y no tan teórica». Patricia Picó, maestra de Infantil del CEIP Rajoletes de Sant Joan d'Alacant, señala que esta «inmersión en el idioma y la cultura inglesa es muy positiva y enriquecedora».