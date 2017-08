Guanyar considera «desproporcionado» que la Policía multe al vendedor de regaliz

«Desproporcionado». Es el calificativo otorgado desde el grupo municipal Guanyar, que gestiona Urbanismo a través del vicealcalde Miguel Ángel Pavón, al levantamiento de un acta de inspección con su posible multa y a la incautación del género a José López, el vendedor de regaliz que lleva 27 años apostado en la avenida Maisonnave.

Además, Guanyar quiso dejar claro ayer que la Policía de Ocupación de Vía Pública hace meses que no opera, por lo que se desmarcaron de la actuación de los agentes locales «no adscritos a Urbanismo» que el pasado 17 de julio levantaron acta a López en la intersección de la céntrica vía comercial con la calle Pintor Aparicio por venta ambulante sin autorización municipal. No obstante, los agentes indican en el acta que se trata de una infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora de la venta no sedentaria y otras actividades y espectáculos en la vía pública.

Esta no es la primera discrepancia de Guanyar dentro de la gestión de las distintas áreas del tripartito. Y en este caso discrepan de que se considere como actividad económica -venta ambulante- que una persona venda regaliz sentado en una silla en la calle. Además, indican que si el beneficio económico de una actividad de este estilo ni siquiera da para pagar la cuota de autónomo no puede ser considerada como tal.

«Existen otros medios para controlar este tipo de actividad» antes que la actuación policial y las sanciones, defendieron desde Guanyar.

El conocido vendedor de regaliz podría enfrentarse a una multa que va desde los 100 hasta los 3.000 euros en función de si en la tramitación la falta es considerada leve o muy grave. En este sentido, desde Guanyar ven «desmesurada» una sanción y también que se le incautara el regaliz que tenía José López listo para su venta.

Por su parte, desde la Concejalía de Seguridad que dirige Fernando Marcos (PSOE) declinaron ayer realizar ningún tipo de declaración sobre la actuación de sus agentes y tampoco sobre las críticas de Guanyar.