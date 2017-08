Por fin abierto el Acceso Sur

Los operarios ultiman la senda para bicicletas, que entrará en servicio el viernes. La velocidad queda limitada a 50 por hora en el nuevo trazado.

Tras cinco meses de obras, largas colas y enfados entre los conductores, que no entendían tanto atasco por la obra de un carril bici, el Acceso Sur de Alicante está por fin abierto, eso sí, con dos meses largos de retraso con respecto a la fecha de finalización que el Ayuntamiento dio inicialmente. Las máquinas se han retirado y los operarios realizan los últimos retoques con la instalación de la señalética y la nueva jardinería, y se esmeran con la pintura del carril bici, que tenía que haber amanecido hoy terminado pero que su entrada en servicio se ha retrasado hasta mañana por las gotas de lluvia de las últimas horas.

Aunque ha sido muy escasa el agua caída, ha bastado para que no se pudiera extender sobre toda la extensión del carril bici la pintura especial que se utiliza para este tipo de infraestructuras, según explicaron ayer desde la Concejalía de Movilidad, «porque si se moja no se adhiere bien», dijeron. El edil responsable, Fernando Marcos, inspeccionó in situ los últimos coletazos de una obra que ha transformado el trazado de una avenida tan transitada -más de 50.000 vehículos al día-, donde con la entrada en servicio del carril bici la velocidad queda limitada a 50 kilómetros por hora.

Una restricción que se avisa a los conductores mediante señales verticales y que los usuarios de la vía tendrán que interiorizar puesto que pasa a ser urbana. Porque en la avenida de Elche muchos vehículos solían alcanzar los 80 kilómetros por hora e incluso velocidades superiores que llevaron a los vecinos de San Gabriel a reclamar la instalación de radares.

El carril bici tiene una longitud de dos kilómetros con un ancho de 2,5 metros «y estará todo pintado y abierto el viernes», insistieron ayer por la tarde fuentes municipales, refiriéndose a mañana.

La avenida mantiene dos carriles de circulación por cada sentido, aunque su modificación ha supuesto su estrechamiento y que coches y camiones a menudo invadan el carril contiguo, pero desde la Concejalía de Tráfico y Movilidad se ha insistido reiteradamente en que la calzada tiene un mínimo de 6,25 metros en la zona más estrecha, y que esta medida está dentro del ancho legal.

Los carriles están separados por una mediana con nuevo alumbrado y especies arbustivas, y la acera se ha ampliado en la zona del parque El Palmeral y la EUIPO, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. El Ayuntamiento ha atendido una demanda de los vecinos de San Gabriel para ensanchar las aceras en el acceso al barrio y en las últimas horas se han señalizado los cruces, como el giro a la factoría de aluminio Aludium que no estaba previsto en el proyecto inicial que rozaba el millón de euros de presupuesto, cofinanciado por el Ayuntamiento y la Diputación.

Ésta fue una de las modificaciones, junto a otras reclamadas por Adif relacionadas con la infraestructura viaria de la costa, que han retrasado la finalización de las obras más de dos meses ya que el plazo inicial previsto era de 100 días. Tendría que haber estado terminado a finales de mayo y al final se han metido en agosto.

Si finalmente como dice el Ayuntamiento todo el carril bici está listo el viernes, este fin de semana los ciclistas que cada vez en mayor número circulan por esta vía podrán hacerlo con mucha más seguridad por la nueva senda ciclista, una infraestructura demandada por la EUIPO, por la Plataforma por la Movilidad y por las asociaciones vecinales. También incluye un itinerario peatonal que evitará el peligro de caminar junto a los coches.