Condenados a pagar 127.000 euros más a Ortiz por la limpieza de colegios de Alicante

El Ayuntamiento deAlicante tendrá que pagar otros 127.194 euros por una sentencia condenatoria de un nuevo procedimiento heredado del gobierno anterior del PP, según acaba de desvelar el portavoz del tripartito y alcalde acccidental, Natxo Bellido.

Se trata de un dinero reclamado por la anterior contrata de limpieza de colegios y edificios municipales que llevaban empresas del grupo Ortiz, al que además el tripartito ha estado pagando por este servicio durante dos años fuera de contrato.

Según ha explicado Bellido, la contrata reclamó en 2009 una revisión de precios al Ayuntamiento que no fue atendida. Aunque en un principio el jugado de Primera Instancia les denegó ese derecho, ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad se lo reconoce. Los servicios jurídicos han valorado la sentencia y, aunque cabe recurso, han decidido abonarla.

"Es una mala noticia para el Ayuntamiento. Sobre todo para el bolsillo de los alicantinos, que ven cómo se siguen recibiendo sentencias condenatorias de la anterior gestión del PP". Esta última, ha dicho, se suma a la conocida hoy del observatorio de Medio Ambiente, por la que el Ayuntamiento tendrá que pagar otros 80.000 euros, y a otras sentencias de importe muy superior y muy gravosas para los ingresos públicos como los 18 millones de euros para Hansa y los 24 para El Plantío.

"El PP dice que no hablemos de la herencia pero desgraciadamente el pasado terrible en términos políticos, económicos y sociales que nos han dejado sigue haciéndose presente porque no dejan de llegar sentencias a pagar que pagaremos pero no olvidemos que es dinero de los alicantinos que se dedica a pagar sentencias en lugar de a necesidades de barrios y ciudadanos", ha dicho Bellido.