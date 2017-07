El Júcar detecta mercurio en los peces del Azud de la Marquesa, desde donde trasvasa agua a la provincia

El Instituto de Geografía de la UA considera inadmisible el trato a los usuarios

Un problema que sigue sin solución. El informe anual del Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca y Medio Ambiente referente a la calidad de las aguas del Azud de la Marquesa, punto de arranque del trasvase de agua del Júcar a la provincia de Alicante, revela que en octubre de 2016, en concreto el día 18, los análisis revelaron concentraciones de mercurio en los peces con lo cual el agua incumplía las normas de calidad que marca la legislación ambiental. El mercurio es un mineral pesado muy tóxico cuya presencia en los peces está directamente relacionado con las aguas contaminadas. La ingesta de pescado o el consumo de aguas con mercurio puede producir problemas de salud en general, pero sobre todo en mujeres embarazadas y bebés.

Doce años han pasado ya del cambio de toma en el Júcar-Vinalopó al Azud de la Marquesa (Cullera) y el problema de calidad del agua sigue sin resolverse, según denuncia Antonio Rico, director del Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante y experto en agricultura, quien recuerda que «la toma no es segura pues ya en años secos como 2006 y 2007 se detectó todo tipo de pesticidas, muchos de ellos cancerígenos, en 2015 sólo en algunos meses el agua cumplía el nivel de calidad admisible y el informe anual de 2016, último oficial, es revelador. Aparece mercurio en la biota (conjunto de plantas y animales), en diferentes especies del Azud de la Marquesa».

Rico incide en que «el problema del agua sigue sin resolverse. Es más, para el riego de hortalizas habría que prohibir su uso, sobre todo en las que entran en contacto directo con el agua como las zanahorias».

El director del instituto aboga por limitar el agua de la Marquesa para el riego de cultivos leñosos, como frutales y uva de mesa. «De no ser así, cualquier día, en los exigentes mercados europeos podría detectarse alguna traza de pesticida en una partida de hortalizas y producirse una alarma sanitaria catastrófica que arruinaría a los agricultores y exportadores», subrayó ayer Antonio Rico. «Desde luego, lo que resulta inadmisible es que se llegue a plantear el uso del agua del Azud de la Marquesa para abastecimiento», aseveró Rico.

Para el director del Instituto Interuniversitario de Geografía, la solución actual del Júcar-Vinalopó, con una única toma en el Azud de la Marquesa es una solución inacabada,incompleta y hasta peligrosa, que no debería asumirse ni por regantes ni por los abastecimientos». Rico insiste en que «no puede tolerarse que la cuarta provincia de España sea discriminada y maltratada al unísono, y en evidente complicidad, tanto por el Gobierno central como por el Autonómico, con flagrante incumplimiento de promesas y programas electorales».



Conexión Júcar-Segura

Por otro lado, Andrés Martínez, presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, apuntó ayer que «desde la Junta a la que represento no hay ningún problema para ser solidarios con los compañeros de Tajo-Segura y que ambos trasvases se conecten. Ahora bien, lo que sí quiero recordar al Gobierno y al Consell en lo que le toca que el trasvase de agua desde el Júcar es que sigue sin esta completo porque el caudal no puede llegar a todos los municipios para los que se hizo el trasvase, la balsa de San Diego en Villena continúa sin reparar, y no hace falta recordar que para Alicante, la toma de agua que garantiza que el caudal sea para todos los usos está en Cortes de Pallás».

El Sindicato de Regantes del Tajo-Segura ha remitido un informe al Ministerio de Agricultura en el que el plantean una serie de proyectos con los que los agricultores consideran que se podría amortiguar e, incluso solucionar, el problema de la falta de recursos y uno es la conexión con el Júcar.