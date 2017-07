Susto en la Serra Grossa de Alicante por un pequeño incendio forestal

Susto en la Serra Grossa. Una brigada de los Bomberos de Alicante ha conseguido controlar un incendio en la ladera de la Serra Grossa que linda con las urbanizaciones de Vistahermosa. La rápida intervención de los bomberos, avisados por los vecinos a las 9.30 horas, ha evitado que el fuego fuera a más en una zona que, según los testimonios de los vecinos y los propios bomberos se ha convertido este verano en un polvorín. Las llamas han afectado a una zona de monte bajo y matorrales, sin que fuera necesario desalojar ninguna vivienda por el incendio. Durante el invierno llovió mucho y creció la maleza que hoy está muy seca tras la falta de lluvias que padece Alicante desde febrero. A estos se une la falta de limpieza de la sierra por lo que el desastre puede producirse en cualquier momento.

"El riesgo de incendios forestales es alto, pero no por la sequía sino por la falta de mantenimiento del monte. Al contrario este año ha llovido mucho y el matorral ha crecido enormemente. Aquí está lo peligroso. Pero no en la sequía, porque no estamos en situación de sequía. Al menos de momento", alerta Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante.

El Consell asegura que la población puede ayudar a evitar los incendios forestales aplicando el sentido común que, antes de realizar una actividad, invita a analizar el riesgo de convertirse en el origen de un posible incendio forestal. Los incendios no solo afectan a la vegetación y la fauna salvaje, sino que ponen en riesgo tanto los bienes como las vidas de las personas afectadas y las de quienes han de defender esas propiedades y extinguir los incendios.

En estos momentos está decretada la alerta 3, por lo que todas las autorizaciones de quemas quedan sin validez y las zonas de paelleros autorizadas serán precintadas. Agricultura recuerda las recomendaciones para prevenir el fuego forestan en esta ola de calor. Nunca arrojar fósforos y colillas encendidas.No encender fuego en terreno forestal o próximo a él fuera de zonas especialmente dedicadas a ello, que tengan todas las garantías, y si no se tiene claro no hacerlo. No arrojar basuras, y menos aquellas que pueden ser el causante de un incendio como es el caso de los cristales.No lanzar de cohetes, globos o artefactos de cualquier clase que contengan fuego, o puedan producirlo.

Las quemas de márgenes de cultivos o de restos agrícolas o forestales están prohibidas en este momento con carácter general. En casos excepcionales, consultar a los ayuntamientos o a los agentes medioambientales. Al circular por terreno forestal, no parar el vehículo sobre vegetación seca, dejarlo en zonas desprovistas de vegetación, el tubo de escape caliente puede encender el pasto.

Para los agricultores productores de cereal, cabe recordar que estamos en época de cosecha y conviene tener precaución con las tareas de recogida del cereal. Se pueden producir incendios por chispas de las máquinas y el polvo que se genera en el procesado es muy inflamable.

Para los apicultores hay que recordar que hay que tener cuidado con las tareas en las que se usa el ahumador. No se debe poner caliente sobre vegetación ni vacíar los restos del material usado para ahumar sobre ella.

Las empresas que trabajan en el entorno forestal deben recordar que han de cumplir lo dispuesto en el Decreto 7/2004 que regula las medidas a adoptar en estos casos.Si se posee una vivienda o granja cerca de terreno forestal, hay que extremar las precauciones. Por ejemplo, mantener el tejado libre de pinocha u hojarasca, y no vaciar restos de chimeneas, estufas o paelleros/barbacoas sobre vegetación.

Para las personas que practican en el monte deporte con motos, hay que recordar que hay que evitarlos porque del tubo de escape pueden salir restos de carbonilla y no dejar parada la moto sobre vegetación.

Si no se tiene más remedio que utilizar grupos electrógenos, motores, equipos eléctricos o de explosión, aparatos de soldadura, etc., incluidos los pertenecientes a maquetas dirigidas por radio control, se debe pedir un permiso específico si ese uso lo va a realizar en terreno forestal o sus proximidades.

La Generalitat dispone de diferentes recursos que realizan tareas de prevención de incendios forestales a lo largo del periodo estival según los departamentos correspondientes, en el marco del Plan de Vigilancia frente al riesgo de incendios forestales en la Comunidad Valenciana, que este año ha incorporado nuevos equipos destinados a prestar apoyo preventivo.

Además, los agentes medioambientales, observatorios forestales y unidades de prevención están avisados y atentos para extremar la vigilancia ente posibles igniciones por rayos u otras causas, dada la alta disponibilidad de combustibles.