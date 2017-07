El tripartito lamenta que el futuro de la plantilla de la limpieza de colegios «no esté garantizado»

El portavoz del equipo de gobierno y concejal de Contratación, Natxo Bellido (Compromís), lamentó ayer que la primera clasificada en el proceso de adjudicación del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales sea la única candidata que no se haya comprometido a mantener la plantilla durante los dos años de contrato, un periodo que puede ampliarse otros dos años. «Está claro que no nos gusta, pero tenemos la conciencia muy tranquila. Este equipo de gobierno tiene muy en cuenta los derechos sociales, pero hay que cumplir la ley y no podemos obligar a nadie a mantener los puestos de trabajo durante todos los años de contrato», señaló ayer Bellido tras la Mesa de Contratación en la que se valoró la clasificación del servicio, que encabeza la UTE formada por Clece y Fissa, la única aspirante que no se comprometió por escrito (renunciando así a los ocho puntos incluidos en el pliego de condiciones) a mantener los puestos de trabajo de la plantilla.

Bellido, por otro lado, insistió que la futura contratista, que se llevará el servicio a no ser que no pueda acreditar la solvencia técnica y económica, ofrece 27.800 horas más de trabajo que la segunda oferta mejor clasificada entre los criterios de juicio de valor. «Además ofrece un jardinero y mejoras relativas a la seguridad y la salud de los trabajadores», añadió Bellido. Desde CC OO admitieron que siguen valorando la opción de denunciar en los tribunales el pliego de condiciones. Por su parte, desde Ciudadanos, el edil Antonio Manresa criticó ayer al tripartito por «jugar con la esperanza de los trabajadores», en referencia al mantenimiento de la plantilla. «Hemos perdido tiempo para nada», concluyó.