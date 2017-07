Los problemas en la subvención dividen Alicante Accesible

La irregularidades detectadas en la gestión de la subvención concedida a Alicante Accesible para la elaboración de un mapa de itinerarios sin barreras arquitectónicas está provocando tensiones internas entre los socios. De hecho, el vicepresidente de la entidad (máximo representante tras la dimisión de la presidenta) y responsable de la gestión del proyecto, Julio Luján, abandonó ayer la reunión convocada por la Concejalía de Movilidad, dirigida por el socialista Fernando Marcos, en la que se les informó de que, como máximo, tendrán que devolver 6.000 euros del total de la subvención, que ascendía a 56.000 euros. «Nos han dicho que todo está pendiente de un informe económico y el concejal me ha recriminado que hable con la prensa, por lo que me he negado a pactar un comunicado», aseguró ayer Luján, mientras que el resto de socios de la entidad que acudieron sí acordaron emitir un comunicado conjunto con la concejalía, en el que le criticaban sus «manifestaciones» relativas a la gestión de la subvención. Luján anunció que mañana se reunirá Alicante Accesible y propondrá cambios en la junta directiva.