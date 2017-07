La provincia acapara con 17 casos los ahogamientos en playas y piscinas

Los casos de ahogamientos en playas y piscinas de la Comunidad han aumentado un 35% en un año y se han triplicado en dos, según los datos que maneja la Delegación de Gobierno. En lo que va de año 28 personas han perdido la vida por ahogamiento en el territorio autonómico, de ellas 17 en la provincia de Alicante, que acapara estos trágicos casos, por delante de Valencia (diez) y Castellón (una).

El delegado de Gobierno en la Comunidad, Juan Carlos Moragues, que ha asistido esta mañana a un simulacro con rescate a tres (una persona inconsciente, otra que no sabe nadar y otro que se encuentra bien, en condiciones óptimas) por parte de la Federación de Salvamento y Socorrismo, ha pedido extremar las precauciones y seguir las indicaciones y consejos en las zonas de baño. Según ha destacado, la mayoría de las muertes se producen por imprudencias y en zonas sin servicio de socorrismo.

De enero a junio de este año se han producido, 27 fallecidos por ahogamiento en la Comunidad Valenciana tanto en playas como en piscina.

El mes más trágico, por el momento, ha sido junio con 16 muertes (59,3%), seguido de mayo con 4; enero con 2; marzo con 2; abril con 2; y febrero con 1. En julio ya ha fallecido una persona. Asimismo, en lo que va de año se ha registrado 3 muertes de menores de tres años en piscinas privadas sin vigilancia.

El perfil del ahogado es un varón ( en el 82% de las muertes por ahogamiento registradas), de nacionalidad española (en el 68% de los casos) de más de 35 años (en el 75% de los casos), que se baña en playas (en el 57% de los casos), no vigiladas (en el 86% de los casos), entre las 8 horas y 20 horas ( en el 75% de los casos). Si se compara con años anteriores, de enero a junio de 2017 (a mes cerrado) los fallecimientos por ahogamiento han aumentado un 35% (7 fallecidos más) y se han triplicado en los dos últimos años (19 más que en el mismo período de 2015).

Juan Carlos Moragues ha subrayado la excelente labor de los profesionales de salvamento y socorrismo, una actividad profesional pero también educativa y formativa. Un ejemplo de ello, ha destacado, es la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad Valenciana que ha formado a 415 socorristas, "reciclado" a 83 profesionales más y que ha organizado 28 talleres de prevención de ahogamientos.



Consejos ante las altas temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología ha lanzado un aviso especial de ola de calor para hoyy mañana. En el interior norte de la provincia de Valencia, está decretado el nivel naranja (riesgo importante) pudiéndose alcanzar temperaturas máximas de 39 ºC mientras que en Alicante el nivel decretado es el amarillo (riesgo). Las altas temperaturas se mantendrán previsiblemente hasta mañana.

Consejos para prevenir ahogamientos:

-Asegúrese de que la piscina donde acude con su familia cuenta con las adecuadas medidas de seguridad como (socorrista, cercado perimetral) para que sus hijos pequeños no pueden acceder libremente.

-Recuerde que la vigilancia de sus hijos menores es su responsabilidad; la del socorrista es el salvamento acuático cuando sea necesario.

-Vigile a los menores en todo momento cuando estén en el agua o jugando cerca de ella, y no delegue esta responsabilidad en un niño más mayor.

-Para los niños, el cercado perimetral es muy seguro, ya que aísla completamente la piscina.

-Si no sabe nadar o no nada bien utilice un chaleco salvavidas para bañarse o practicar un deporte acuático. Los flotadores hinchables no son recomendables.

-En la playa, respete el significado de las banderas: nunca se bañe si está roja.

-Báñese en playas con vigilancia y respete siempre las indicaciones de los socorristas.

-No sobreestime su condición física ni su capacidad para nadar. En el mar, si se encuentra cansado o tiene dificultad para volver, nade de espaldas moviendo las piernas solamente hasta llegar cerca de la orilla.

-No se bañe en zonas donde esté prohibido el baño.

-Báñese siempre acompañado, sobre todo si es una persona mayor o padece algún problema de salud.

-El consumo de alcohol antes del baño disminuye la capacidad de reacción ante un peligro y puede propiciar conductas que pueden poner en riesgo nuestra salud.

-Bañarse de noche es muy peligroso: si le ocurriera algo, nadie podría verlo.

-Tirarse de cabeza desde una gran altura, en lugares de poca profundidad o sin conocer si existe algún obstáculo en el fondo puede producir lesiones muy graves.

-Salga enseguida del agua si se encuentra cansado o siente frío.