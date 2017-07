Alicante Accesible tendrá que devolver un máximo de 6.000 euros

De los 56.000 euros de subvención recibidos para elaborar un mapa de itinerarios sin barreras arquitectónicas, la asociación Alicante Accesible tendrá que devolver al Ayuntamiento un máximo de 6.000 euros por falta de justificación, según confirmó ayer el concejal de Movilidad, el socialista Fernando Marcos, quien concretó que el reintegro de unos 2.000 euros ya es firme tras los informes de los servicios jurídicos y de intervención, mientras que Alicante Accesible tendrá un plazo de cinco días más para justificar otros 4.000 euros, relativos a un convenio firmado con otra entidad (Arquitectura sin Fronteras). La devolución de los 2.000 euros, por su parte, responde a la subcontratación de los trabajos a Julio Luján, miembro de la Junta Directiva de Alicante Accesible. «Los servicios jurídicos han constatado que en la memoria inicial se recogía que trabajaría haciendo esas labores. En ese caso, la ley permite la contratación pero con un máximo del 50% de la subvención total, pero las facturas que han presentado rondan los 30.000 euros. Así que seguro que tendrán que reintegrar 2.000 euros», explicó ayer el edil Marcos, que a su vez anunció que dará un nuevo plazo a la asociación para que intente justificar otras facturas: «Y lo hacemos sin que la ley nos obligue. Hemos trabajado para buscar una solución porque reconozco que han hecho un buen trabajo, pero no podemos saltarnos la ley».

La polémica surge cuando el PP sacó a la luz que un informe de los técnicos de la Concejalía de Movilidad detectaba posibles irregularidades en la subvención. «Un convenio comienza con la firma y termina con la justificación. Entonces los técnicos advirtieron que había una serie de cuestiones que no estaban debidamente justificadas», recordó ayer Marcos, quien se mostró muy crítico con los populares en el Ayuntamiento: «Se ha demostrado que quieren utilizar a esta asociación por una cuestión de rédito político».

El concejal Israel Cortés (PP) lamentó ayer, a través de un comunicado, que el tripartito «esté llevando a Alicante Accesible a su extinción, a pesar de que un informe jurídico de los técnicos municipales descarte que la asociación tenga que devolver los 56.000 euros que le reclama el Ayuntamiento». El edil popular cargó contra el Ayuntamiento por «no haber ingresado a la asociación un solo euro de la subvención correspondiente a 2017 a pesar de que los trabajos se han realizado».

Desde el área de Movilidad, por su lado, explicaron que la subvención incluida en los presupuestos de este año no puede otorgarse hasta que no se cierre la anterior, según marca el procedimiento administrativo. «Mientras no esté terminada la subvención de 2016 no se puede poner en marcha la próxima. Cuando se cierre, se concederá la subvención que está destinada a continuar con el proyecto de Alicante Accesible», apuntó ayer el edil de Movilidad, que hoy se reunirá con la Junta Directiva de Alicante Accesible para explicarles la situación actual tras los informes elaborados.

La entidad recurrió a principios de este mes de julio al Síndic de Greuges para exigir a la concejalía una respuesta sobre la subvención para este año, ya que los trabajos se habían iniciado.