Con vistas a un estercolero

Alertan de que está junto a un centro de salud, colegios y una zona deportiva, que sufren los malos olores.

«Somos el estercolero de una parte de Alicante, y no es de recibo. Seguro que en la Rambla no lo ponen». Es la queja de los vecinos de parte del Polígono de Babel, hartos de que cada día desde hace cinco años no cesen de entrar a una parcela situada frente a sus viviendas, entre las 8 de la mañana y las tres de la tarde, camiones cargados con residuos del barrido de la ciudad, desperdicios del vaciado de las papeleras -cacas de perro incluidas- y enseres. La queja es que los operarios de limpieza vacían los desperdicios en contenedores que permanecen allí entre ocho y 15 días hasta que están completamente llenos. Entonces se los llevan a la planta de tratamiento de basuras del Pla de la Vallonga.

El solar cuestionado es de propiedad municipal y está en la avenida Lorenzo Carbonell. «Linda con el instituto Francisco Figueras Pacheco, el colegio Florida y las instalaciones deportivas del Betis Florida. Justo enfrente de la citada parcela hay numerosos edificios residenciales. Es decir, el Ayuntamiento ha colocado una planta de gestión de residuos en plena zona urbana», afirmaba uno de los vecinos, José Ángel Alfonsetti, en un escrito que envió en su día a la exalcaldesa Sonia Castedo, con nulo resultado. «Cuando cambió la Corporación lo volvimos a denunciar porque en teoría son gente más abierta pero estamos en las mismas o peor. Nos sentimos muy defraudados», señala en referencia al el tripartito. «Nos dijeron que no podían quitarlo, sólo mejorarlo y cambiaron los contenedores grandes por pequeños».

En sus escritos, los vecinos, que también alertan de la proximidad de un centro de salud, describían cómo la empresa de limpieza, UTE Alicante, lleva a cabo en la citada planta actividades de gestión de residuos domésticos. «Consideramos necesario buscar un nuevo emplazamiento para esta instalación, máxime cuando a pocos metros existen parcelas, en el polígono industrial de Babel, en las que se podrían desarrollar esas actividades de gestión de residuos».

Los vecinos han ido incluso al catastro, y denuncian que no consta el uso que se le está dando a la parcela. «Agradecería nos adjuntasen la concesión administrativa por la que el Ayuntamiento ha cedido el uso de estos terrenos a UTE», reclaman los afectados.

Aunque no es basura orgánica lo que llega a este solar sino urbana, sobre todo toneladas de hojas secas y enseres, sí se producen malos olores por las cacas de perros del vaciado de papeleras, explican. También han sido testigos desde sus terrazas de cómo los operarios limpian los contenedores a manguerazos «y se ve que los desagües no funcionan bien porque el agua a menudo se encharca y huele mal, con un importante riesgo de infecciones. Y eso al lado de colegios, una zona deportiva y un centro de salud, que está a unos 150 metros, además de edificios residenciales con cientos de personas soportando descargas de porquería delante de sus narices».

Sólo en Hogueras los vecinos estuvieron más tranquilos ya que la plantà del monumento de la comisión de Polígono de Babel en la misma puerta obligó a la empresa a vaciar el solar, retirando camiones y contenedores. «Pero el día 26 de junio estaba todo otra vez ahí. Ese fin de semana estaba lleno hasta arriba de todo tipo de basura y enseres, un colchón grande, varios muebles rotos de madera. El lunes vinieron y los vaciaron pero están otra vez casi llenos. Queremos que la opinión pública alicantina sepa el problema que vivimos los vecinos de la zona que, sin dejar de cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos, nos vemos desamparados ante problemas como éstos». Aparte de la mala imagen y de sentirse el estercolero del barrio, los residentes alertan de que la puerta del recinto se queda abierta día y noche «con el riesgo de que alguien pueda entrar y prender fuego a la basura».

Desde UTE Alicante admitieron que es una zona donde tienen acumulados contenedores con restos de residuos de barredoras. «Tenemos en la ciudad varias zonas intermedias ya que las barredoras circulan muy despacio y si tuvieran que ir a descargar al centro de tratamiento estarían toda la jornada. En este caso estábamos pendientes del cambio de ubicación ya que hemos tenido quejas de vecinos sobre todo por el horario en que se realiza. Tenemos ya aprobado el cambio y en los próximos días se realizará», aseguran.