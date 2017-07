Echávarri llevará al Consell a los tribunales si no respeta el actual modelo comercial

El Ayuntamiento de Alicante llevará a la Generalitat Valenciana a los tribunales si no respeta el actual modelo de libertad horaria comercial de la ciudad, que permite la apertura en domingos y festivos durante todo el año al entorno de la avenida Maisonnave y a los tres centros comerciales (Gran Vía, Plaza Mar 2 y Puerta de Alicante). Según un comunicado, la Concejalía de Comercio, dirigida por la socialista Gloria Vara, ha renunciado a alcanzar un nuevo acuerdo a nivel local ante las posiciones encontradas existentes en el sector. Así que, finalmente, el Consejo de Comercio no se celebrará el próximo jueves, 13 julio.

"Después de las diferentes reuniones mantenidas con prácticamente todos los sectores comerciales de Alicante, se ha constatado que, al igual que ha sucedido a nivel autonómico, donde la Dirección General de Comercio ha suspendido los encuentros sin acuerdo alguno, no existe posibilidad de llegar a un nuevo acuerdo de consenso sobre la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) para la ciudad de Alicante, distinto al ya existente. Durante los diferentes encuentros -continúa la nota- se ha comprobado que el único punto en el que existe notable mayoría es en el rechazo a la imposición por parte de València del modelo comercial municipal", ha explicado la concejala a través de un comunicado, en el que ha anunciado que la alegación del Ayuntamiento contra el decreto de la Conselleria de Economía defenderá el mantenimiento del actual modelo, que surge del acuerdo alcanzado en octubre del pasado año por el Consejo local de Comercio y de la sentencia que incluye a los tres centros comerciales en la ZGAT.

"Entendiendo que el último acuerdo alcanzado en el Consejo de Comercio obtuvo un gran consenso, la Concejalía de Comercio ha decidido mantener y defender dicho acuerdo como el propio de la ciudad, para lo que ha presentado alegaciones al decreto de la Generalitat que lo derogaba e imponía nueva ZGAT limitada en el tiempo. El mencionado decreto no ha respetado los trámites preceptivos ni la obligada lealtad institucional entre la Generalitat y el Ayuntamiento, pudiendo tales motivos, así como otros expuestos en el escrito de alegaciones, conllevar la nulidad plena del mismo", asegura Vara a través de un comunicado, en el que ha dejado por escrito la hoja de ruta que seguirá el Consistorio si la Generalitat no respeta la autonomía local de Alicante: "Si la Dirección Deneral de Comercio [diigida por Compromís, al igual que la Conselleria de Economía] no tiene en cuenta las alegaciones, se interpondrá el correspondiente recurso contencioso administrativo, con petición de medidas cautelares de suspensión de la efectividad del decreto, a fin de preservar la independencia y soberanía del Ayuntamiento en esta materia".