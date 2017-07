El PP acusa al Consell de eludir su responsabilidad con el barrio Miguel Hernández

La diputada autonómica del PP, Elisa Díaz, cuestiona los compromisos anunciados por la consellera de Vivienda, María José Salvador, para rehabilitar el barrio Miguel Hernández (antiguo José Antonio). Díaz interpeló a la consellera Salvador en las Cortes Valencianas afirmando que "lejos de asumir con su responsabilidad para hacer frente a la situación de más de 500 viviendas del barrio con sus respectivas familias, está eludiendo el informe de la Universidad Politécnica de Valencia que dice que se debe actuar con urgencia". "¿Por qué las obras ahora parece que tal vez empezarán en 2018 como muy pronto?", pregunta.



La diputada popular subraya que el informe de la Universidad dice que no se puede asegurar la estabilidad de las viviendas del barrio Miguel Hernández y critica que María José Salvador no ha explicado los motivos por los cuales el Consell, formado por PSPV-PSOE y Compromís, "renunció a 11 millones de euros para la rehabilitación del barrio que dejó prevista el PP".



Elisa Díaz ha reprochado también a la consellera Salvador "que no quiera aclarar por qué no informó al Ayuntamiento de Alicante sobre el contenido de ese informe de la Universidad que advertía del riesgo en el barrio Miguel Hernández". Un informe que, según recordó la diputada del PP, permaneció oculto durante ocho meses y fue dado a conocer tras poder acceder a él los populares.



La diputada autonómica ha remarcado que "después de año y medio anunciando una inversión de 2,8 millones de euros en Miguel Hernández, el dinero sigue sin llegar para rehabilitar el barrio".



Por su parte, la consellera de Vivienda ha defendido en las Cortes las actuaciones que la Generalitat está realizando para "reparar y revitalizar el barrio Miguel Hernández, justo lo que no hizo el anterior Consell en veinte años de gobierno". En su intervención en el Parlamento autonómico explicó los pasos que la Conselleria que dirige ha dado durante estos dos años para solucionar la problemática existente en este grupo de viviendas del parque público de la Generalitat.



Salvador lamenta el "total abandono" a que fue sometido el barrio Miguel Hernández durante dos décadas por parte del anterior Gobierno, que "no dejó nada presupuestado" en las cuentas de 2015. "Lo que si nos dejaron fue un parque público con 700 viviendas vacías y en ruinas porque no estaban en situación de habitabilidad". Una situación que durante estos dos años "se ha ido revirtiendo con la rehabilitación y reforma de muchas de ellas para ponerlas a disposición de la gente que más lo necesita".

Informe de la Universidad Politécnica de Valencia

Por ello, la consellera ha explicado que al llegar al gobierno y "comprobar que el PP había tenido 15 informes encima de la mesa sin actuar, decidimos encargar un informe a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV)para conocer la situación real y estudiar la mejor solución para el barrio Miguel Hernández". Un informe que se empezó en abril de 2016, se entregó en octubre pasado y, a partir de ese momento, se empezó a trabajar y a actuar en el barrio, dice.

Tal y como indicaba el informe, había que empezar a trabajar en las viviendas que estaban en peores condiciones. "Por ello, el pasado junio, tras la licitación y adjudicación del contrato, comenzaban las obras de refuerzo de elementos estructurales en 5 pisos, con un coste de cerca de 11.000 euros. Además, durante estos dos años se han hecho reparaciones puntuales y actuaciones urgentes en elementos comunes, con una inversión hasta ahora de 215.000 euros", ha señalado.

María José Salvador ha destacado el compromiso adquirido por el Consell para dar un impulso real al barrio Miguel Hernández y por ello, ha recordado que nada más al llegar al gobierno, en octubre de 2015, se firmó el acuerdo entre la Generalitat, el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Alicante para realizar en el barrio un área de rehabilitación y regeneración urbana. Esta actuación prevé la rehabilitación de 20 viviendas de la Plaza División Azul nº 5 y 6, con un coste total de 2,8 millones de euros, destinados fundamentalmente a la rehabilitación pero también a reurbanización.

Según ha recordado Salvador, "nuestra actuación no acaba ahí sino que también estamos desarrollando, junto en el Ayuntamiento de Alicante, un Plan de Intervención Integral Sostenible, con medidas para conseguir la normalización social del barrio". Entre ellas destaca la organización de sesiones informativas para detallar las medidas del Consell para facilitar el pago de las rentas o hacer campañas con las comunidades de vecinos para concienciar de la necesidad de mantener en buen estado los elementos comunes.



Además, se han mantenido reuniones con la asociación de vecinos para conocer sus inquietudes y compartir criterios de intervención para mejorar las condiciones de los habitantes del barrio.