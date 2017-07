El uso exclusivo del valenciano provoca tensiones en el Ayuntamiento

Lío interno en el Ayuntamiento de Alicante por el uso del valenciano. Todo empezó anoche, con un correo electrónico enviado desde la Concejalía de Informática, dirigida por Guanyar, en el que se daban órdenes técnicas sobre el uso de una aplicación de seguimiento de expedientes. El mensaje, redactado íntegramente en valenciano por un funcionario del Ayuntamiento, ha provocado un intenso cruce de mensajes durante toda la mañana entre empleados públicos del Ayuntamiento, aunque las primeras respuestas llegaron pocos minutos después del correo inicial.

Tal ha sido la intensidad de los escritos que el portavoz del tripartito y concejal de Presidencia, Natxo Bellido (Compromís), se ha visto obligado, a través de un tercero, a interceder para calmar la tensión con un mensaje escrito en castellano y en valenciano. "En nombre del Concejal de Presidencia D. Natxo Bellido Suay se remite el siguiente correo: Buenos días, por favor dejad de utilizar el correo Municipal para emitir vuestras opiniones sobre la utilización de una de las dos lenguas oficiales. Es evidente que tanto se puede utilizar una como otra de manera indistinta. Por deferencia a aquellas personas que no sean capaces de comprender una de ellas se remitirá de nuevo correo en las dos lenguas oficiales. Gracias. Saludos".

En el cruce de respuestas entre funcionarios se ha llegado a recurrir al derecho constitucional a expresarse en cualquier de las lenguas oficiales de cada territorio ["Si seguimos sin reconocer lo que dice la Constitución, mal vamos. Cada vez los valenciano parlantes nos cansamos más, la deferencia la tenemos nosotros con vosotros, castellano hablantes"], se ha echado en cara el escaso respeto por el valenciano ["Siempre me he preguntado qué hacen cuando van a Galicia y está todo rotulado en gallego"], se ha pedido respeto al plurilingüismo ["Si nosotros que somos funcionarios no respetamos la ley de plurilingüismo, mal vamos"], se ha invitado a aprender valenciano ["Quien no lo entienda, pues o que pida por privado que se lo traduzcan, o que con el SALT traduzca dos líneas que no cuesta tanto, o que aprenda un poco de valenciano que tampoco está de más. Sin ánimo de crear polémica"] o a enviar las comunicaciones en ambos idiomas ["para asegurarme de no cometer errores envíe las instrucciones también en castellano"] y se han puesto sobre la mesa posible avances en el uso del valenciano ["No digo que los valenciano parlantes no tengan razón, pero sois un poco beligerantes en el tema del lenguaje. Otro cantar será cuando nos obliguen a los funcionarios a hablar a la ciudadanía sólo en valenciano (todo llegará...). Sense rencor i amb molt respecte a tothom"], un mensaje que a su vez ha provocado la airada respuesta de otro funcionario ["Los beligerantes como tu dices, son los que se quejan, de las normas, no, mira haber quienes son los que han contestado al email en valenciano, quejándose, los beligerantes valencianos o los oprimidos castellanos parlantes, que no se quejan de nada, y que se les impone otro idioma???? Sense rencor i amb molt de respecte a tothom, el respeto empieza respetando a los demás"]. Éstos son algunos de los mensajes [sin citar este diario el nombre de los remitentes] que se han intercambiado esta mañana empleados municipales por el uso idiomático en las comunicaciones internas en el Ayuntamiento de Alicante.