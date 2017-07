El PP critica la vuelta de los "manteros" a la Explanada

C. P.

Una instantánea tomada esta mañana en la Explanada C. P.

La vuelta de los "manteros" a la Explanada de Alicante ha enfrentado esta mañana, una vez más, al grupo municipal del PP y al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri. Mientras el edil popular José Ramón González ha achacado a la reorganización de la Policía Local, acometida a principios de año, la vuelta de los vendedores ilegales a la Explanada, Echávarri ha asegurado que son casos "puntuales", que no tiene ninguna relación con los cambios en el organigrama de la Policía Local.

El concejal del PP José Ramón González ha criticado "la desaparición de la unidad de vigilancia de vía pública", dentro de la reestructuración de la Policía Local ". Es la única unidad que se ha desmantelado en la nefasta organización de la Policía Local, que ha propiciado la vuelta de la venta ambulante en la Explanada de Alicante, que desde el año 2012 estaba erradicada y ahora ha reaparecido", ha denunciado el edil popular, quien ha aplaudido por su parte la puesta en marcha de la Policía Turística: "Nos parece muy bien que ahora con la Policía Turística se potencie la presencia policial en la época veraniega para que sirva de ayuda, pero consideramos que con la supresión de la unidad de vigilancia de la vía pública se ha creado un nuevo problema que también afecta a los turistas. Es inaceptable -continúa el edil del PP a través de un comunicado- que el tripartito no vuelva a poner en funcionamiento esta unidad policial tan importante porque los vecinos están denunciando que los policías que temporalmente acuden a las calles del casco antiguo desconocen los veladores y las sillas que autorizados".

Por su parte, el regidor socialista, tras el acto de toma de posesión de medio centenar de nuevos policías locales, ha criticado al PP por la nula respuesta que tuvieron, durante su mandato, ante la presencia masiva de "manteros" en la franja litoral de Alicante. "Los manteros llevaban muchísimos años en Alicante y gracias a un acuerdo del Ayuntamiento con el Puerto y la Policía Nacional logramos que no tener esa imagen. Puede que de manera puntual hayan vuelto, pero de ser así no tiene nada que ver con la reestructuración de la Policía Local", ha explicado Echávarri, quien ha aprovechado su respuesta al PP para hablar con satisfacción de la marcha esta pasada madrugada de Santísima Trinidad de su ubicación en los últimos años: "Como ya no está el puerto, sólo veo el hueco".