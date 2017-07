El Instituto Bernabeu presenta once trabajos científicos en un congreso europeo en Suiza

El Instituto Bernabeu está en Suiza donde el centro de medicina reproductiva presenta once trabajos de investigación desarrollados por los expertos de la clínica de medicina reproductiva. El comité científico internacional de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE) ha seleccionado las investigaciones del Grupo Instituto Bernabeu que se dan a conocer en la edición 33 del Congreso anual que se celebra del 2 al 5 de julio en Ginebra. Se trata de una cita para los profesionales de la fertilidad y la embriología donde se exponen los últimos avances y técnicas, los retos a los que se enfrenta la medicina reproductiva y a la que anualmente acude el Instituto Bernabeu con estudios científicos.

En esta ocasión, once de los trabajos presentados son póster mientras que otro de ellos es una presentación oral. Se trata de un ensayo clínico que lleva por título "Subcutaneous progesterone for endometrial preparation in substituted cycles for oocyte donation recipients: a randomized controlled trial" que ha presentado el codirector médico del Instituto Bernabeu, Joaquín Llácer. La investigación se ha centrado en aquellas pacientes que siguen un tratamiento de donación de ovocitos y las que se someten a una transferencia de embriones congelados que necesitan de la administración de progesterona durante al menos tres meses. El ensayo clínico elaborado de manera aleatoria entre un centenar de pacientes ha revelado que la mayoría prefiere la administración subcutánea del fármaco frente a la vía vaginal.



Adiós a las inyecciones

El biólogo Jaime Guerrero presenta en la ESHRE el trabajo: "Introduction of a novel device for drug administration for ovarian stimulation", gracias al cual el Instituto Bernabeu ha revolucionado la administración de fármacos para la estimulación ovárica al utilizar un dispositivo que reduce las inyecciones de una docena a tres. Los diabéticos insulinodependientes ya utilizan el dispositivo, i-Port Advance® para la administración de insulina y el resultado en su uso de medicina reproductiva ha sido satisfactorio, al mantener los resultados que se obtienen con el sistema tradicional. Las pacientes del Instituto Bernabeu que lo han utilizado han preferido mayoritariamente su uso porque reduce el estrés asociado a los pinchazos diarios, en ocasiones más de una vez al día.



Embriología

La Unidad de Biología de la Reproducción del Instituto Bernabeu presenta dos investigaciones en el congreso ESHRE. El estudio "Embryo asymmetry on day 2 is related with embryo mosaicism after day 5 or day 6 trophectoderm biopsy" centra la investigación en establecer una relación entre los parámetros que sigue la división embrionaria y la aparición de mosaicismo en embriones biopsiados en fase de blastocisto.

En el estudio "The quality of the inner cell mass and trophectoderm is correlated with mosaicism" los investigadores del Instituto Bernabeu han estudiado la relación entre la calidad de la masa celular interna y del trofoectodermo (tejido celular que dará lugar a la placenta) al realizar la biopsia embrionaria con la presencia de embriones mosaico.



Biología

El equipo del departamento de Genética IBBiotech del Instituto Bernabeu presenta seis trabajos de investigación en el congreso de la ESHRE. En "The cytokines analysis suggest the immune system activity in endometriosis" han puesto el foco en conocer si el sistema inmune puede ser un biomarcador precoz, ya que es un factor que influye en la implantación y el desarrollo embrionario. En esta investigación los expertos han tenido en cuenta que los pacientes con fallo de implantación (RIF) pueden tener una respuesta inmunológica distinta a la habitual.

La investigación "A new approach to detected copy number variation in ´Y´ chromosome that affects the spermatogenesis", estudia nuevas técnicas con las que detectar de forma precisa la producción de espermatozoides. Para ello ha aplicado una nueva técnica denominada MLPA para conocer si hay variación en el número de copias de ADN en el cromosoma Y.

También relacionado con la calidad de los espermatozoides el trabajo "The natural antioxidant Cinnamtannin B-1 could be benefit to prevent DNA sperm fragmentation" investiga en la prevención de la fragmentación del ADN de los espermatozoides gracias a antioxidantes naturales como la Cinantanina B-1, que se encuentra en plantas como el laurel o la canela, y cómo ésta puede desarrollar una acción protectora eficaz frente a la fragmentación del ADN espermático tras someter a los espermatozoides durante un largo periodo de tiempo a una elevada temperatura.

Otro de los trabajos del Instituto Bernabeu es "A pharmacogenetic approach to improve low ovarian response by androgens pretreatment" en el cual el equipo científico ha identificado a las pacientes en las que el uso de andrógenos mejora su respuesta ovárica y han comprobado que empleando la farmacogenética en aquellas pacientes en las que se detecta que el uso de andrógenos va a mejorar su respuesta ovárica se aumentan las posibilidades de lograr el embarazo. El Instituto Bernabeu estudia cómo los pacientes responden de distinta manera a un mismo fármaco con el mismo tratamiento. De esta forma, identificar antes de iniciar un tratamiento es importante conocer la respuesta que el paciente tendrá al fármaco.

En el trabajo: "Factors associated with chromosomal mosaicism in trophoectoderm cells" los investigadores advierten de la gran relevancia que tiene la identificación de factores que permiten predecir la probabilidad de mosaicismo embrionario en ciclos de fecundación in vitro (FIV).

Los investigadores parten de la selección que se puede efectuar de embriones cromosómicamente normales con el screening genético preimplantacional (PGS) a través de la técnica de secuenciación masiva (NGS) para elaborar el trabajo "Does the low-grade mosaicism detected by next-generation sequencing affect the live birth rate?". Con dicha técnica se logra detectar el mosaicismo que afecta a un porcentaje bajo de células en el embrión.



Mosaicismo

En el área de Ginecología, el comité científico de la ESHRE ha seleccionado también el trabajo del doctor Juan Carlos Castillo, "Impact of airplane travel after an embryo transfer procedure in the reproductive outcome of oocyte donation cycles".