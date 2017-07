Entre la Filosofía y el plurilingüismo

«El plurilingüismo se va a conseguir sea con el decreto o con el instrumento que sea. El PP no se va a salir con la suya. A quien quiera poner palos en la ruedas no le vamos a dar el placer de que pueda paralizar ese objetivo». El conseller, Vicent Marzà,se desahogó ayer en declaraciones a la Ser que recoge Europa Press. «Este gobierno va a velar porque todos los alumnos aprendan castellano, valenciano e inglés, con el decreto u otros instrumentos, no somos personas de egos», reiteró.

También aseguró el conseller que ha previsto «todos los planes» necesarios en el caso de que finalmente la sentencia resulta desfavorable para el plurilingüismo y lo anula. «Si llega el momento procedimental haremos la explicación que corresponda pero los tiempos judiciales son largos y no podemos hacer un cambio -en referencia al momento actual- por una suposición de lo que va a decidir un tribunal».



Aprendizaje

La Filosofía obligatoria en segundo de Bachillerato la pospone hasta el curso 2018-19. «Tenemos que revisar la mirada global y que haya una perspectiva de aprendizaje transversal», subrayó. «Todos los docentes quieren más horas de su asignatura pero debemos mirar por el conjunto», concluye.