Un hombre denuncia falta de asistencia a sus hijos en un centro de discapacitados

Desesperado. Así se siente David Gonzáles con la situación de sus dos hijos, que sufren discapacidad intelectual y están ingresados desde el año 2015 en el centro Santa Faz. Según Gonzáles, durante los cerca de dos años que llevan sus hijos en esta residencia, no cesan de repetirse las caídas y los ingresos hospitalarios, sobre todo en el caso de su hijo pequeño de 26 años.

«Un día me lo encontré con la ceja partida y otra vez con la cara muy hinchada, por lo que tuvieron que curarle en el hospital». En todos los casos, desde el centro le han dicho a Gonzáles que estas heridas son debidas a que el chico se autolesiona, algo que el rechaza categóricamente y achaca a una «falta de atención». Este padre ha puesto varios escritos de queja en la Conselleria de Igualdad hacia este centro, ya que también denuncia que su hijo estuvo varios días quejándose de un dolor de barriga «y no le hicieron caso, hasta que terminó ingresado en el hospital». En otra ocasión, asegura, el chico apareció con el brazo y la lengua hinchados, «sin que me dieran explicación alguna». Alguno de estos ingresos en el hospital se ha prolongado más de 15 días. Gonzáles también denuncia que se niegan a darle la pauta de medicación de sus hijos y que en el caso del mayor, «le han roto las gafas en seis ocasiones».

En una carta remitida por la Conselleria de Igualdad se señala que la atención al hijo de Gonzáles «ha sido la correcta, así como las actuaciones seguidas en todo momento en todo momento».

No es la primera vez que este centro es motivo de quejas y denuncias por hechos similares. Hace menos de un año, un vecino de Alicante presentó escritos en Fiscalía y en la Conselleria dirigida por Mónica Oltra ante la situación de abandono de su hermano.