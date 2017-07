Compromís pide que las Cortes insten a Fomento a indicar bien la ruta más corta de Alicante a València

El grupo parlamentario de Compromís en las Cortes ha pedido que esta institución inste al Ministerio de Fomento a indicar de manera correcta la ruta más corta entre Alicante y València, por la autovía A-7 a través de Alcoy. En una Proposición No de Ley presentada por las diputadas Cristina Rodríguez y Mireia Mollà, Compromís se hace eco de un tema publicado en INFORMACIÓN el pasado 5 de junio, que aludía a la deficiente señalización del itinerario entre las dos capitales por la A-7, 20 kilómetros más corto que por la costa o por la Font de la Figuera y por una vía de mayor calidad al ser más nueva -se finalizó en 2011-, además de libre de peaje. Rodríguez y Mollà piden «la instalación de la señalización necesaria, con indicaciones claras sobre kilometraje», de manera que los conductores «puedan escoger, con la información suficiente», el trayecto que «más les convenga». En su exposición de motivos, añaden que «hasta que la anunciada liberalización de la AP-7 sea una realidad, el Gobierno no puede alargar más la confusión en un trayecto tan transitado», desviando a los vehículos a «rutas de pego o menos seguras», no saben si «con alguna intención oculta que se nos escapa».