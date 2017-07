El buen gusto por la música festera

La música deja huella en la fiesta de Moros y Cristianos. Así de categórico se mostró anoche el director y compositor contestano, Francisco Valor Llorens, quien pronunció el pregón de los Moros y Cristianos de San Blas, en el parque de este barrio alicantino.

El pregonero destacó de manera especial la importancia de la música de Moros y Cristianos, «una música única que aquí, en San Blas, tenéis muy claro que hay que cuidar. Y por eso, vuestras fiestas cuentan con un gran patrimonio musical, obras escritas por y para la fiesta de San Blas que han traspasado fronteras».

Valor recordó los muchos autores que con su «buen hacer musical han contribuido a engrandecer e inmortalizar vuestra fiesta», como Antonio Carrillos, José Pérez Vilaplana, Joan Enric Canet, José Rafael Pascual, Saül Gómez y muchos otros. De forma especial, el pregonero quiso desvelar una experiencia personal, que vivió con tan solo 8 años. Hace 30 años, Francisco Valor vio como el maestro Pérez Vilaplana, muy vinculado a su familia, terminó de componer en su casa la marcha «Castellans 87». Valor contó anoche que, al preguntarle a Pérez Vilaplana qué hacía, le contestó: «Música, per a una filà molt important del barrí de San Blas d'Alacant, els Castellans. Tenim que anar la banda a estrenarla y no queda molt per a les festes». Según reconoció Valor, «recuerdo esa escena como si fuera ayer y puede que esa escena fuera el detonante de mi admiración por él, por los compositores y por este mundo músico-festero que me apasiona».

Francisco Valor se mostró muy agradecido con los festeros de San Blas «por tener la sensibilidad, el gusto y la sabiduría de apreciar y disfrutar tanto de lo que, a mi entender, es lo más importante de la fiesta, la música. Gracias por, año tras año, encargar nueva música a compositores, convirtiéndoos así en mecenas de arte y demostrando que las fiestas de Moros y Cristianos son una fuente inagotable de cultura».

75 Aniversario

Por su parte, el presidente de la Asociación de Moros y Cristianos de San Blas, Ximo Calpena, comenzó su intervención agradeciendo la labor del anterior presidente, Virgilio Pérez Mercader, al que substituyó en el cargo hace tan solo seis meses.

Tras felicitar al pregonero y a los cargos festeros 2017, Calpena se mostro muy ilusionado con la próxima conmemoración del 75 aniversario de los Moros y Cristianos de San Blas, prevista para 2018. «Desde aquí, reclamo la colaboración y la complicidad de todos los que nos acompañan, de los vecinos y vecinas, de la familia festera, pero sobre todo, de las autoridades que representan a las administraciones que vamos a necesitar, para hacer de esa conmemoración del 75 aniversario, una gran efeméride, de la que nuestro Barrio y Alicante, se sientan muy orgullosos. Espero de corazón, esa colaboración, esa complicidad y ese apoyo necesario», añadió Calpena.