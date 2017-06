En la provincia se incumple la norma sobre las licencias

El presidente de Radio Taxi-Alicante, Nacho Picó, explicó que la concentración se desarrolló en el aeropuerto porque «consideramos que era el punto que mejor podía representar la situación que venimos padeciendo desde hace tiempo», Picó subrayó que «el Gobierno reitera el incumplimiento de la Ley del Transporte, no aplicando la ratio que se estableció en la misma. Tendría que haber una VTC -vehículo con conductor- por cada 30 taxis, y ahora mismo estamos en una VTC por cada once. Eso supone un más de 100% de diferencia entre lo que establece la ratio y unas pérdidas para el sector del taxi del 20. Durante la jornada de huelga, en la que los servicios mínimos están garantizados, los taxistas no cobraron.