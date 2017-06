El PP califica de "lamentables" las "excusas" de Guanyar para no homenajear a Ignacio Echeverría

El portavoz municipal del PP, Luis Barcala, ha calificado hoy de "muy lamentable" la abstención de Guanyar Alacant a la declaración institucional llevada a pleno por el PP para dedicar un espacio público a Ignacio Echeverría, el joven español que murió en el reciente atentado yihadista en Londres. "Según dicen está demostrado que fuera con un monopatín con lo que defendió a las víctimas del atentado yihadista del 3 de junio en Londres", ha añadido hoy Barcala, después de que el pleno aprobase ayer la propuesta con el voto a favor de toda la corporación, salvo la abstención de los cinco ediles de Guanyar. "Cuando no se tiene claro qué es lo importante y qué es una bobada, no sabes si pensar si su sectarismo político tiene límites y les impide condenar determinados asesinatos dependiendo de quien sea el verdugo y quién la victima", ha criticado Barcala.

El dirigente del PP ha pedido hoy a Guanyar "una rectificación necesaria y las disculpas oportunas por su postura, ya que no caben excusas ni justificaciones de ningún tipo ante su decisión". "Por muchas cosas que veo y escucho en el Ayuntamiento de Alicante y fuera de él, nunca dejan de sorprenderme estos posicionamientos políticos sectarios que no tienen ningún entendimiento para nadie", ha incidido Barcala, quien ha defendido la iniciativa que llevaron ayer a pleno, que también propuso en forma de ruego el tránsfuga Sepulcre: "Nosotros proponíamos homenajear a Ignacio Echeverría con una calle o un espacio público para reconocer los valores que su ejemplo inspiraban; en definitiva, rendir homenaje a una persona que dio su vida por salvar a otras de unos terroristas que le terminaron asesinando por la espalda. Se trata de un acto heroico que ha sido reconocido por toda la sociedad y es algo que no nos parece que sea difícil de entender por nadie, pero parece ser que para las nuevas formaciones radicales como Guanyar Alacant sí lo es y decidieron no apoyar la iniciativa en base a dudas absurdas de si Echeverría iba en monopatín o en bicicleta

Para Barcala, "resultan muy preocupantes las patéticas excusas de los antisistema y con las que son capaces de intentar defender lo indefendible". El portavoz popular, por otro lado, se ha mostrado satisfecho ante la decisión de que la pista de "skate" de la Avenida de Niza, en playa de San Juan, reciba el nombre del conocido como "el héroe del monopatín".