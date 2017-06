La mitad de los alumnos en los institutos tiene algún suspenso

Prácticamente la mitad de los alumnos matriculados en alguno de los cursos de Secundaria en los institutos de la provincia se presentan estos días a los exámenes de recuperación que finalizan hoy y cuyas calificaciones deben tener listas los centros antes del próximo 6 de julio.

Alrededor de 35.000 estudiantes tratan de superar los cates acumulados durante el curso, pero apenas entre un 5% y un 8% lo consiguen, tal y como pasaba cuando estas pruebas se organizaban el mes de septiembre.

Hace ya tres cursos que el PP, con María José Catalá a cargo de la cartera de Educación, cambió las fechas de las recuperaciones trasladándolas de septiembre a junio. Ahora, las pruebas extraordinarias de evaluación para los estudiantes de ESO han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el mes más propicio, así como la conveniencia o no de repetir curso.

Tanto los propios estudiantes directamente afectados como los representantes autonómicos y provinciales de los padres de alumnos, coinciden en reclamar la vuelta de estas pruebas extraordinarias al mes de septiembre.



Cinco suspensos

«Hoy me he presentado al de Lengua Castellana y me quedan todavía Valenciano, Historia, Filosofía e Inglés», comentaba una de las alumnas del Instituto Las Lomas de Alicante. «Se lleva muy mal hacer la recuperación justo después de las fiestas de Hogueras. Lo veo muy injusto. Pero doce días desde que acabamos el curso es muy poco tiempo de estudio para cualquier alumno en toda la Comunidad. Si fueran en septiembre tendría todo el verano para estudiar», se lamenta.

El actual Consell que integran el PSOE y Compromís, tras acceder al poder analizó los resultados de las últimas evaluaciones en septiembre de 2013, así como las de junio/julio en 2014 y 2015, y como conclusión descartan diferencias significativas para el estudiante.

Sí advierten desde la conselleria alguna mejora de cara a la organización del curso en una Comunidad con hasta un 20% de docentes interinos. Perciben ventaja en que sean los mismos profesores del curso los que evalúen ahora a los alumnos, ya que en septiembre hay muchas probabilidades de que cambien. Es el motivo inician por el que se ha mantenido la decisión que adoptó en su día el PP y que ahora el sindicato CSI.F solicita que se revierta.

«Hemos pedido que trasladen los exámenes de recuperación de Secundaria a septiembre». El sindicato opina que así los alumnos «tendrán más tiempo para preparar las pruebas y los docentes podrán centrar el mes de julio en su formación y en la planificación del curso siguiente». Además recuerda que el PP cambió las fechas «sin el consenso con los sindicatos, padres y directores, ni atendiendo a criterios pedagógicos», afirma el delegado.



Aprender

Desde el Instituto Mare Nostrum otro de los estudiantes concreta que si van a seguir las recuperaciones, «mejor en septiembre. Ahora es más complicado, apenas hay tiempo para estudiar y sacar una nota decente». Lo dice alguien que fue a recuperaciones en septiembre y ahora le toca en junio. «No estoy contento con los resultados. Recuperar es hacer lo que no has podido en el curso, que realmente lo aprendas pero no que solo te lo sepas de un día para otro», valora.

Entre los padres de alumnos, Ramón López, de la confederación autonómica Covapa, recuerda una frase célebre de Einstein: «Si haces lo mismo, lo lógico es que consigas iguales resultados», para apoyar a continuación las recientes reflexiones del secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, para el debate del futuro Pacto Educativo. «Creemos en la evaluación continua así que ojalá se pusiera en marcha una detección precoz de las deficiencias de los alumnos desde el punto de vista intelectual como en otros países. Así no habría que repetir curso», opina López.

En lo que no coincide con la conselleria, pero sí con el también presidente autonómico de la Confederación de padres Gonzalo Anaya, Raúl Alós, es en que las recuperaciones se hagan en junio. Ambos representantes de las familias en los centros educativos no se explican a qué obecede hacer los exámenes apenas acabado el curso y sin tiempo para recuperar las materias realmente. «Puede parecer una reivindicación más de carácter laboral hacerlos ahora, en junio. Ha pasado el tiempo suficiente como para ver los resultados y en su caso volver a septiembre», apunta Alós.

Ramón López añade que el mes de julio podría destinarse a tutelar a los estudiantes con suspensos, «que cada vez son más. Con menos alumnos por aula y los mismos profesores habría mejores resultados sin duda», concluye.