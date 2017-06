Francisco Valor Llorens: «Los festeros y festeras de San Blas, musicalmente hablando, tienen muy claro lo que quieren»

El acto tendrá lugar el próximo sábado 1 de julio, a las 20,30 horas en el Parque de San Blas. Los días centrales de la fiesta serán del 14 al 17 de julio.

Los Moros y Cristianos de San Blas ya calientan motores. El próximo sábado, a las 20,30 horas en el Parque de San Blas, Francisco Valor Llorens, uno de los más prestigiosos directores y compositores del panorama festero de la provincia, anunciará las fiestas del barrio alicantino. Por su pasión por la música y por su relación con el maestro José Pérez Vilaplana, sorprenderá en su intervención con curiosas anécdotas a más de un festero.

¿Qué le pareció el ofrecimiento de pregonar las fiestas de Moros y Cristianos de San Blas?

Pues la verdad es que me sorprendió, dado que será la primera vez que me enfrente a un acto de estas características. Pero me hace mucha ilusión poder hablar delante de un público festero de lo que más me apasiona en este mundo que es nuestra querida música de Moros y Cristianos.

¿Conoce estas celebraciones o ha tenido relación con ellas?

Por supuesto que conozco las fiestas de San Blas. Soy músico de la Union Musical Contestana y de muy jovencito ya venía a las entradas, e incluso tengo una composición dedicada a una de sus filàs, «Folixa Asgaya», marcha cristiana dedicada a los Montañeses de Covadonga.

El apartado musical, tan importante en las fiestas de Moros y Cristianos, ¿se cuida suficientemente en San Blas?

En mi opinión sí que se cuida. Yo siempre pongo dos ejemplos de cómo se debe de atender o programar el tema musical en las fiestas. Uno es Mutxamel y el otro es San Blas. Aunque siempre se pueden mejorar algunos aspectos, se nota que los festeros y festeras de San Blas tienen muy claro lo que quieren, musicalmente hablando, y están muy al día de los estrenos y de las bandas que mejor funcionan.

Además de la música, ¿qué otro aspecto de los Moros y Cristianos de San Blas destacaría?

Me gusta la pasión con la que preparan la fiesta año tras año, intentando mejorar y ofrecer al público un gran espectáculo. Sobre todo un acto que me llamó mucho la atención la primera vez que lo vi, los bautizos festeros y la llegada de los niños en andas a la iglesia.

¿De dónde le viene su afición a la música?

Mi afición a la música me viene de familia. Mi primo hermano Romu Agullò era clarinete solista de mi banda y mi padre, Evaristo Valor, aunque no fue músico, fue secretario de la banda durante muchos años y amigo personal del maestro José Pérez Vilaplana, al que yo llamaba tío, porque siempre estaba en mi casa comiendo o cenando.

¿Cómo le llega la inspiración a la hora de ponerse delante de un pentagrama a crear una pieza musical?

Como decía Edison, el genio es un 99% de duro trabajo y un 1% de inspiración. Por mi parte me sirve cualquier cosa, cuando me encargan una obra musical pido todos los detalles festeros, traje, carroza, boato... Cualquier detalle me puede encender la bombilla de la inspiración y empezar una composición nueva, que es lo que más me cuesta, enfrentarme al pentagrama en blanco.