Protesta de los interinos que no tienen la capacitación del valenciano

Interinos docentes que no tienen la capacitación en valenciano y pierden su puesto de trabajo el curso que viene, al quedar desactivados de la bolsa laboral, han protestado a las puertas de la sede de Educación en Alicante para que el conseller Marzà les conceda una moratoria. «Los cursos de formación online que ha organizado la conselleria no son más que un guiño. Como muy pronto no tendrán los resultados de las pruebas hasta finales de octubre, y para entonces ya habrán concluido las dos grandes de adjudicaciones de plazas en julio y septiembre», explica Javier Mas, delegado de CSI.F. El sindicato asegura que no se pronuncian en contra del valenciano, sino a favor de los trabajadores.