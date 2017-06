El PP critica la falta de servicios en la playa para perros de Agua Amarga

La portavoz adjunta del PP, Mari Carmen de España, ha denunciado hoy que la playa canina, situado en la zona de Agua Amarga, está fuera de funcionamiento a estas alturas del verano. "No hay ninguna explicación al abandono de la playa canina de Agua Amarga y al hecho de que no esté en funcionamiento, en estos momentos", ha señalado la edil popular, quien ha concretado que "no se ven los enganches de los perros ni las papeleras específicas ni esas sombrillas adaptadas, hamacas, comederos y bebederos que se anunciaron". Según el PP, el año pasado, la playa canina ya estaba en marcha a mediados del mes de junio.

La edil del PP señala, a través de un comunicado, a la Concejalía de Turismo, dirigida por la socialista Eva Montesinos. "Parece que se le ha olvidado sacar este año a licitación los servicios de la playa canina, porque no encontramos una explicación al abandono que hay ahora". De España añade que "este servicio es una concesión administrativa que debe tramitar el Ayuntamiento de Alicante y no nos consta que nadie se esté ocupando de ello".

De España continúa el comunicado insistiendo en que "los servicios de playa no están funcionando" a estas alturas del mes de junio. "No sabemos cuál puede ser la razón, más cuando la edil de Turismo, Eva Montesinos, habló en años anteriores de los servicios de calidad que iba a contar la playa de Agua Amarga. En estos momentos, ni de calidad ni sin calidad, no hay ningún tipo de servicio", ha apuntado la edil del PP, quien apunta que "la realidad es que la playa no está abierta y que el 8 de junio del año pasado salió a licitación el servicio para que los dueños pudieran disponer de unas instalaciones acordes con una playa de estas características, sin embargo este año está completamente abandonada.

Según el Portal de Transparencia del Ayuntamiento, el anuncio de la licitación de "la explotación de los servicios de un quiosco y de 15 sombras con tumbonas" en la playa canina se publicó el pasado 7 de junio. Por otro lado, se anunció que ampliaba el plazo presentación ofertas hasta el pasado 15 de junio.

Fuentes de la Concejalía de Turismo, dirigida por la socialista Eva Montesinos, aseguran que la empresa adjudicataria ha empezado hoy a equipar la playa canina de Agua Amarga, que estará con los servicios en marcha durante esta semana.