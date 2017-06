El Consell intensifica la campaña "Stop al Foc" porque el monte es un polvorín

La campaña se refuerza ahora y se prolongará hasta el mes de septiembre

La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural apela a la responsabilidad de la sociedad para evitar negligencias que puedan ocasionar incendios forestales, ante la ola de calor que atraviesa la Comunitat Valenciana. Los incendios no solo afectan a la vegetación y la fauna salvaje, sino que ponen en riesgo tanto bienes como las vidas de las personas afectadas y las de quienes han de defender esas propiedades y extinguir los incendios.

Con el fin de reforzar la concienciación ante el riesgo de incendio, el Consell ha intensificado la campaña de sensibilización para prevenir el riesgo de incendios forestales, que con el lema 'Stop al Foc, tu actitud puede marcar la diferencia", ya se inició en el mes de abril, a través de mensajes en radio, prensa escrita y medios digitales.

La campaña se refuerza ahora y se prolongará hasta el mes de septiembre, centrando los mensajes en la importancia de evitar conductas de riesgo en el uso del fuego que puedan provocar una ignición y en tener actitudes cívicas responsables frente a los incendios forestales.

El objetivo de los mensajes consiste en sensibilizar al ciudadano sobre el peligro que conlleva la imprudencia y el descuido del uso del fuego en el monte. Para ello, recuerda factores de riesgo como las barbacoas, el uso de petardos, las hogueras y los cigarrillos y mal apagados y sus consecuencias, y ofrece recomendaciones para disminuir el riesgo por actividades imprudentes, además de promover hábitos y actitudes responsables y alertar sobre el peligro de incendio forestal en la interfaz urbano-forestal. A este respecto, cabe recordar que está prohibido encender fuego en terreno forestal en las épocas de mayor riesgo.

Para su difusión, la campaña despliega una amplia estrategia de comunicación en diferentes medios: televisión, radio, prensa escrita, publicidad exterior (carteles, vallas y autobuses urbanos y bussi) y medios online, entre otros.

Desde el día 5 de junio seis líneas de autobuses urbanos de las ciudades de València, Castellón, Alicante y Elche (en concreto 6 líneas: dos líneas de la EMT en Valencia y una línea en el resto de poblaciones) están difundiendo los mensajes de la campaña en su parte trasera y laterales. Desde el día 12, esta acción se ha visto reforzada con la instalación de 16 vallas publicitarias, de 8x3 metros, en otros tantos emplazamientos estratégicos, donde la afluencia por desplazamiento de la población hacia áreas de montaña o zonas forestales es masiva. Se han instalado siete vallas en las salidas de València, cuatro en Alicante, tres en Castellón y dos en Elche.

A partir del 26 de junio, estas acciones se completarán con una intensiva oleada de nuevos mensajes que se emitirán a través de diversos soportes con el objetivo de ocupar el mayor número de espacios de comunicación posibles. Se ha realizado un spot de 20 segundos de duración para su difusión a través de las diferentes televisiones tanto de ámbito local como autonómico, se emitirán varias cuñas de radio, se publicarán anuncios en prensa escrita y medios online y se utilizarán las redes sociales para hacer llegar los mensajes al mayor número posible de población.



La conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural aconseja extremar la precaución en el monte ante la situación meteorológica adversa de elevadas temperaturas en toda la Comunidad. El fin de semana ha vuelto a estar marcado por una entrada de masa de aire cálido, con elevadas temperaturas y bajas humedades relativas, sobre todo en las horas centrales del día y a lo largo de esta semana de ola de calor ya se han producido ya conatos de incendios forestales en muchos municipios. La previsión para los próximos días es que siga el calor con sol y mínimas que no bajarán de los 24 grados en toda la franja costera, lo que disparará la sensación de bochorno.

"El riesgo de incendios forestales es altoa falta de mantenimiento del monte. Al contrario este año ha llovido mucho y el matorral ha crecido enormemente. Aquí está lo peligroso. Pero no en la sequía, porque no estamos en situación de sequía. Al menos de momento", alerta Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante.

El Consell asegura que la población puede ayudar a evitar los incendios forestales aplicando el sentido común que, antes de realizar una actividad, invita a analizar el riesgo de convertirse en el origen de un posible incendio forestal. Los incendios no solo afectan a la vegetación y la fauna salvaje, sino que ponen en riesgo tanto los bienes como las vidas de las personas afectadas y las de quienes han de defender esas propiedades y extinguir los incendios.

En estos momentos está decretada la alerta 3, por lo que todas las autorizaciones de quemas quedan sin validez y las zonas de paelleros autorizadas serán precintadas. Agricultura recuerda las recomendaciones para prevenir el fuego forestan en esta ola de calor. Nunca arrojar fósforos y colillas encendidas.No encender fuego en terreno forestal o próximo a él fuera de zonas especialmente dedicadas a ello, que tengan todas las garantías, y si no se tiene claro no hacerlo. No arrojar basuras, y menos aquellas que pueden ser el causante de un incendio como es el caso de los cristales.No lanzar de cohetes, globos o artefactos de cualquier clase que contengan fuego, o puedan producirlo.

Las quemas de márgenes de cultivos o de restos agrícolas o forestales están prohibidas en este momento con carácter general. En casos excepcionales, consultar a los ayuntamientos o a los agentes medioambientales. Al circular por terreno forestal, no parar el vehículo sobre vegetación seca, dejarlo en zonas desprovistas de vegetación, el tubo de escape caliente puede encender el pasto.

Para los agricultores productores de cereal, cabe recordar que estamos en época de cosecha y conviene tener precaución con las tareas de recogida del cereal. Se pueden producir incendios por chispas de las máquinas y el polvo que se genera en el procesado es muy inflamable.

Para los apicultores hay que recordar que hay que tener cuidado con las tareas en las que se usa el ahumador. No se debe poner caliente sobre vegetación ni vacíar los restos del material usado para ahumar sobre ella.

Las empresas que trabajan en el entorno forestal deben recordar que han de cumplir lo dispuesto en el Decreto 7/2004 que regula las medidas a adoptar en estos casos.Si se posee una vivienda o granja cerca de terreno forestal, hay que extremar las precauciones. Por ejemplo, mantener el tejado libre de pinocha u hojarasca, y no vaciar restos de chimeneas, estufas o paelleros/barbacoas sobre vegetación.

Para las personas que practican en el monte deporte con motos, hay que recordar que hay que evitarlos porque del tubo de escape pueden salir restos de carbonilla y no dejar parada la moto sobre vegetación.

Si no se tiene más remedio que utilizar grupos electrógenos, motores, equipos eléctricos o de explosión, aparatos de soldadura, etc., incluidos los pertenecientes a maquetas dirigidas por radio control, se debe pedir un permiso específico si ese uso lo va a realizar en terreno forestal o sus proximidades.

La Generalitat dispone de diferentes recursos que realizan tareas de prevención de incendios forestales a lo largo del periodo estival según los departamentos correspondientes, en el marco del Plan de Vigilancia frente al riesgo de incendios forestales en la Comunidad Valenciana, que este año ha incorporado nuevos equipos destinados a prestar apoyo preventivo.

Además, los agentes medioambientales, observatorios forestales y unidades de prevención están avisados y atentos para extremar la vigilancia ente posibles igniciones por rayos u otras causas, dada la alta disponibilidad de combustibles.