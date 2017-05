El pleno tumba el Catálogo de Protecciones de Pavón

Varias asociaciones de vecinos de Alicante tomaron la palabra de manera previa al debate del Catálogo de Protecciones presentado por el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar). Había dudas sobre si el edil retiraría el punto del orden del día por no estar claro que tenga los apoyos suficientes para sacarlos adelante. Al final, el Catálogo no fue aprobado al ser insuficientes los votos del tripartito frente a la oposición del PP, Ciudadanos y los votos de los ediles tránsfugas Nerea Belmonte y Fernando Sepulcre.

El profesor de Urbanística de la Universidad de Alicante, José Ramón Navarro Vera, apeló al interés general, solicitando en representación de la Asociación Centro Tradicional a los grupos políticos el voto positivo al catálogo porque "una ciudad más hermosa contribuye a hacernos mejores ciudadanos", dijo el urbanista, quien recordó los inmuebles de valor que ha perdido Alicante a lo largo del tiempo. "Adif y la Autoridad Portuaria tienen una deuda con la memoria de la ciudad", dijo al tiempo que recalcó que los vecinos "no defendemos el patrimonio desde unaposición ideológica".

Por la Asociación Bernalúa El Templete, Isabel González dijo que "hoy tienen la oportunidad de poner freno a la especulación y que la ciudad sea reconocida por su patrimonio culturaly el paisaje de la ciudad". La representante vecinal recordó que la entidad lleva reclamando años la protección del Asilo de Benalúa.

Manuel Celdrán, de la Asociación Ciudad Elegida, representando a 11 asociaciones más, señaló que "hemos perdido infinidad de edificios que se debían haber salvado de la picota", dijo la portavoz, quien consideró que "Pavón podía haberlo hecho mejor, con más participación y menos dogmático".

El edil de Urbanismo,Miguel Ángel Pavón, defendió la aprobación del documento urbanístico que el secretario del Ayuntamiento, en un informe jurídico ha descafeinado hasta reducir el planteamiento realizado para la protección de suelos a una inspiración de cara al Plan General. "Es un paso de gigante en la protección del patrimonio de la ciudad. Sean valientes con su voto", dijo el edil.

Fernando Sepulcre, edil tránsfuga exCs, fue el primero en manifestar que votara en contra. "Le está dando un uso impropio al Catlogo, debería ir parejo al Plan General. Su plan puede traer consigo indemnizaciones millonarias".

Nerea Belmonte, concejal tránsfuga exGuanyar, era la única esperanza de Pavón para aprobar el documento, pero la edil dejó claro que no lo haría al no haber recibido los documentos que solicitó al concejal de Urbanismo que le garanticen que el apoyo no le llevaría a tener que responder con su patrimonio ante una posibles solicitud de indemnizaciones. "Le he pedido que lo retire del pleno. Si no tengo esos documentos por escritono puedo votar a favor".

Por Comproms, Sonia Tirado, negó que la propuesta comprometa el desarrollo industrial de Alicante y manifestó el apoyo del socio de gobierno de Guanyar. El alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE), defendió el Catálogo. "Es la primera pata, imprescindible para elaborar el Plan General".

El portavoz del PP, Luis Barcala, cuestionó la propuesta de Pavón por dar "soluciones chapuceras", así como recordó el informe del secretario que "advierte de indemnizaciones y no se ha adjuntado el informe de viabilidad económica".

Barcala y Pavón se enfrentaron dialécticamente al considerar El Segundo que la oposicin se pliega a las presiones de los promotores. "Usted cedió ante Ortiz cuando dijo que pedira indemnizaciones por las lagunas de Rabasa", le dijo Barcala a Pavón. "Triste discurso el de ustedes. Poco han hablado de patrimonio, mucho de intereses económicos".