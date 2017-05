Una Hoguera Oficial muy crítica

También se tratan el maltrato animal, la libertad sexual y el yihadismo. El monumento tendrá 20 metros de altura y 30 figuras.

Con «Bajo el mismo sol» serán doce los monumentos que el artista Pedro Espadero habrá plantado en la plaza del Ayuntamiento de Alicante. Autoexigente, augura para estas Hogueras una obra «bastante superior a la de años anteriores» en composición y temática. Porque por primera vez en su larga trayectoria de plantà en el prestigioso enclave se atreve a dotar a su creación de crítica social, sobre asuntos candentes como la violencia de género, los refugiados llegando a una playa, el respeto a las religiones o la libertad sexual. Habrá figuras con los ojos tapados alusivas a que no queremos ver estos problemas, y los refugiados aparecen como incomprendidos sin rostro «que pensamos que vienen a quitarnos el trabajo cuando lo que pretenden es huir de la guerra y tener una vida mejor».

«Me arriesgué en el concurso intentando romper con lo habitual en la plaza del Ayuntamiento, ya que la Hoguera Oficial se suele dedicar siempre a las fiestas, al mar y a las cosas bonitas de Alicante. No me tomo la Hoguera Oficial como un negocio, sino como una tarjeta de visita. Estar plantando, ver la Cara del Moro y escuchar las campanas y la música de la plaza del Ayuntamiento es todo para mí».

Su dilatada experiencia no le resta responsabilidad ni nervios, «al contrario, cada año sufro más. Tengo un deseo loco de que triunfe, de que guste, de que no haya problemas en el traslado, de que no llueva ni haya viento, de que encaje bien todo». De ahí que augure dos días de plantà hasta levantar el remate «por los numerosos empalmes de piezas, que habrá que unir, empapelar, masillar y lijar» in situ.

«Bajo el mismo sol», con 96.800 euros de presupuesto, estará coronada por un sol a veinte metros de altura «presidiendo e iluminándolo todo». Será un remate circular de dos mil kilos de peso que se sostendrá sobre una torre central de madera construida en dos tramos para una mayor seguridad.

Habrá además otros dos remates en el cuerpo central: una figura azul que representa cómo esquilmamos los mares, que llegará a 15 metros de altura; y otra en tonos verdes con una altura de 12 metros que pretende criticar cómo estamos destrozando la naturaleza. La composición se completará con varias figuras de distintas dimensiones, «no habrá dos del mismo tamaño y volumen, y esto puede hacer un efecto muy bonito, subsanando el error del pasado año, cuando la parte delantera quedó algo vacía».

La Hoguera Oficial 2017 tendrá ocho escenas y cerca de 30 figuras entre 30 centímetros y siete metros. Los animales en peligro de extinción se representan con diversas especies y con un cuerno gigante de marfil. Las referencias al mundo animal «con el que convivimos bajo el mismo sol compartiendo un planeta que tenemos que conservar para nuestros hijos y nietos» se llevarán hasta el reverso del remate, con un león rodeado de pájaros. El disco solar que coronará el monumento se abrirá en el cielo hasta alcanzar los 15 metros con cientos de puntas de madera.

Éste es el material principal de la Hoguera Oficial de la plaza del Ayuntamiento. Las bases del concurso obligan a que un 75% del monumento esté hecho en madera para que tenga una Cremà espectacular, limitando el corcho al 15%, que Espadero cumple vaciando las figuras. En su caso, utiliza las variedades pino Suecia y gallego, y chopo. «Me gasto dinero para que la estructura tenga calidad, no hay que escatimar en esto». En cuanto al riesgo, «siempre hay, porque son figuras grandes en madera y cartón, algunas muy curvas, sin que puedan llevar sujeciones de hierro porque está prohibido. Pero está controlado». Además, ha contratado a expertos en acabado que «han dado un toque de calidad a las piezas, con pintura de purpurina, nácar y adornos de pedrería».

El artista empezará a trasladar la Hoguera Oficial en la noche del 15 de junio y levantará la obra en dos días. También planta en los distritos Alacant Golf, Polígono de Babel, Bola de Oro, Princesa Mercedes, La Condomina y Pla Hospital.