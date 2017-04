Las Hogueras obligan a los políticos a pagarse el viaje a Lisboa y sólo va Sepulcre

El polémico desembarco político en Goteborg el pasado año aprovechando la promoción de las Hogueras en Suecia no se repetirá este año en Portugal, y sólo el edil de Cs Fernando Sepulcre ha optado por repetir pagándose el viaje a Lisboa de su bolsillo, tal y como obligan este año las Hogueras. La entidad que organiza la Fiesta asumió la organización y gestión de las jornadas promocionales de la Fiesta en el extranjero que hoy comienzan con la subvención de 70.000 euros que le ha dado la Diputación y los 60.000 euros del Ayuntamiento de Alicante. La expedición, formada por unas 180 personas, vuela este mediodía en un chárter a Lisboa, donde pasará todo el fin de semana, encabezada por la Bellea del Foc y sus damas, y por las 73 candidatas a representar a las Hogueras a lo largo de 2017.



Según ha confirmado el presidente de la Federación de Hogueras, Manuel Jiménez, el concejal tránsfuga del Ayuntamiento de Alicante y diputado provincial Fernando Sepulcre es el único político que fue a Suecia que repetirá en Lisboa pagando de su bolsillo los 560 euros que cuesta la estancia, cuya factura ha presentado. El resto de ediles y diputados que fueron a Goteborg no se ha interesado esta vez, y no acudirán, a excepción de la edil de Turismo de Alicante, Eva Montesinos, y del diputado provincial de Turismo de la Diputación, Eduardo Dolón, quienes van a trabajar. Según Jiménez, no viajarán en el chárter de las Belleas sino antes porque tienen una jornada de reuniones y promociones en Lisboa con agentes turísticos. A Suecia fue una delegación de unas 230 personas con numerosos políticos, así como una amplia representación de medios de comunicación y de festeros, que pagaron 250 euros del viaje mientras que el resto lo aportó el Ayuntamiento.



De políticos, en el chárter van el alcalde de Alicante y edil de Fiestas, el socialista Gabriel Echávarri, y el presidente de la Diputación, el popular César Sánchez, como representantes de las instituciones que dan la subvención para el viaje a Lisboa que gestiona la Federación. El asesor delegado de la Concejalía de Fiestas, Miguel Castelló, también va en el avión representando al Ayuntamiento.



Jiménez aseguró que no viajarán más políticos con cargo al presupuesto público ni pagándoselo de su bolsillo. En cuanto al fin de semana festero, una vez que la expedición llegue esta tarde a Lisboa se celebrará una recepción en el Ayuntamiento de la capital portuguesa con la Bellea del Foc y autoridades, y por la noche cena de gala en el hotel en el que se aloja la expedición, el Marriot.



Mañana la Bellea, las damas y las candidatas desfilarán con el traje de novia alicantina por distintas calles. La hoguera promocional «Fiestas de la Costa Blanca», del artista alicantino Federico Molinero, está ya plantada en la plaza Don Pedro IV, y al lado se abrió ayer una oficina temporal de turismo para informar a los lisboetas sobre Alicante y sus distintas celebraciones. En su primer día se registró una gran afluencia.



Habrá también una paella gigante para 1.500 personas mañana en la jornada bautizada «Lisbocante» y otras actividades festeras y turísticas. El domingo por la mañana los alicantinos podrán visitar la ciudad y a las 18 horas regresará la expedición, que viaja en chárter, aunque desde este verano una línea regular unirá ambas ciudades.