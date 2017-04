El pleno limita el uso de los coches oficiales a los ediles del tripartito

El personal de confianza del tripartito ya no podrá usar los coches oficiales que a partir de ahora se limitarán a los concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento. Ni siquiera los ediles de la oposición ni los técnicos municipales podrán recurrir a ellos. Así se decidió ayer en el pleno con la aprobación de una declaración institucional de Ciudadanos para limitar el uso del coche oficial a raíz de que en enero se hiciera público que el asesor del alcalde en el área de Comercio Pedro de Gea usaba habitualmente el coche oficial, hasta el punto de que su chófer realizó 243 horas extras el pasado año.



El concejal de Ciudadanos Vicente Buades fue el encargado de defender la propuesta de su grupo de que los coches sólo se limitaran al uso de los tres portavoces del equipo de gobierno recordando que «cuando el alcalde llegó al poder dijo que sólo habría un coche oficial, el del alcalde, y el resto cogería taxis cuando hicera falta, pero aquí al final los usan todos, incluso los asesores». La restruictiva propuesta de Ciudadanos se amplió posteriormente a petición del resto de grupos a todos los concejales del equipo de gobierno, pero no así a los técnicos del Ayuntamiento ni a los concejales de la oposición cuando representaran a Alicante como propuso el propio alcalde.



Todos los grupos con representación municipal estuvieron de acuerdo en aumentar el control y la transparencia en el uso de los coches oficiales con la creación de un registro que recoja quién, cuándo y por qué recurre al coche oficial. Sin embargo, que sólo puedan usarlos los concejales del equipo de gobierno y no los de la oposición ni los técnicos municipales cuando lo necesiten como ha ocurrido hasta ahora, se aprobó paradojicamente con los votos favorables de la oposición, la abstención de los ediles de Guanyar y el voto en contra de PSOE y Compromís. Desde ambos grupos consideran que los técnicos o cualquier concejal aunque sea dela oposición que justifique la necesidad por motivos de trabajo, debe tener derecho a su uso. El edil no adscrito Fernando Sepulcre cuestionó además si el uso del taxi no saldrá más caro que el de los coches oficiales.