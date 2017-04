El pleno desautoriza al alcalde y le obliga a readmitir a la cuñada de Luis Barcala

La cuñada del portavoz del PP en el Ayuntamiento, Luis Barcala, será readmitida después de que el pleno aprobara ayer una declaración institucional del PP rechazando el despido de la interina al considerarlo una venganza y pidiendo su readmisión. Echávarri, quien durante toda la semana no se ha movido un ápice de su decisión de echar a la trabajadora, acabó ayer por ceder y, aunque la decisión del pleno no es vinculante según indicó el secretario municipal, optó al finalizar la sesión por dar su brazo a torcer y anunciar «por coherencia democrática» la readmisión de la interina.

Intenta así el alcalde cerrar un episodio en el que se ha quedado solo frente a sindicatos, oposición, socios de gobierno e incluso entre miembros de su partido y que centró ayer el pleno municipal con varios puntos que giraron alrededor del despido y de las facturas de Comercio cuyo presunto fraccionamiento llevó el PP a Fiscalía provocando la reacción del alcalde.

En este sentido, el pleno aprobó la creación de una Comisión de Investigación sobre las contrataciones de la Concejalía de Comercio para «controlar las contrataciones y comprobar si se han seguido todos los trámites previstos» al considerar que la anulación de 25 contratos «va más allá de meros errores administrativos» tal como indicó la portavoz de Cs Yaneth Giraldo. Todos los partidos votaron a favor de crear esta comisión incluido el alcalde quien aseguró que «no hay nada que ocultar. Yo me ofrecí a darle todos los documentos a Barcala y a aclararle dudas, pero optó por el gesto cobarde de ir a Fiscalía». Echávarri aseguró que esta comisión «tendrá suficientes medios, y si de la comisión sale alguna conclusión dolosa yo soy contundente para tomar las medidas políticas oportunas».

Lo que no prosperó fue una moción del PP para que se creara una comisión para el estudio e implantación de una plataforma electrónica de contratación pública «para que hechos como los de los contratos de Comercio no vuelvan a suceder», tal como señaló el portavoz popular, Luis Barcala, quien añadió que esta plataforma «consiste en que haya más transparencia y todos puedan concurrir a los contratos de manera objetiva . No quiero tener que ir a Fiscalía otra vez para corregir sus errores», le espetó al alcalde. Las palabras de Barcala fueron recibidas con críticas de la concejala no adscrita Nerea Belmonte quien ironizó sobre el PP «que se ha vuelto adalid de la transparencia». En este sentido se pronunció también el portavoz municipal, Natxo Bellido, afirmando que «aquellos que tenían millones en facturas en los cajones, bienvenidos a la orilla de la transparencia».

Pero fue el último punto de pleno, presentado con carácter de urgencia por el PP, el que más polémica suscitó: una declaración Institucional «en contra de la purga de trabajadores interinos anunciada por el alcalde, Gabriel Echávarri», y para exigir «que revoque expresamente cuantas medidas se hayan adoptado al amparo de los hechos acaecidos en la última semana» en alusión al despido de la funcionaria interina Catalina Rodríguez, cuñada de Luis Barcala.

El intento del PP de instar a los grupos a manifestarse en el pleno, en una cuestión en la que todos públicamente en los últimos días habían mostrado su rechazo a la actitud del alcalde, fue contrarrestado por parte de Compromís con una propuesta de modificación de parte del texto de la declaración para incluir un párrafo sobre la responsabilidad del PP en legislaturas anteriores por no haber regularizado el tema de los interinos y haber cometido también «abusos de poder». El vicealcalde Miguel Ángel Pavón, tras asegurar que defendía la readmisión de la cuñada de Barcala, le dijo que «ustedes cuando gobernaban tenían listas negras y condenaron al ostracismo a trabajadores». Como era de prever el PP rechazó la enmienda, lo que justificó la abstención de Compromís y Guanyar en este punto algo que, junto al voto a favor de PP, Ciudadanos y Sepulcre, posibilitó la aprobación de la declaración del PP instando al alcalde a readmitir a la funcionaria. Al no ser, según el secretario municipal, una decisión vinculante, el grupo socialista señaló tras el pleno que la próxima semana verían en reunión de grupo qué hacían tras la aprobación de la declaración del PP, lo que hubiera prolongado el escándalo al menos una semana más y que finalmente se zanjó con la decisión del alcalde de readmitir a la cuñada de Barcala. Echávarri, poco antes, había defendido una vez más el despido señalando con vehemencia que «en el Ayuntamiento hay dos tipos de personas: las que entraron con un libro de 80 temas aprendidos y otros que entraron con el libro de familia en la mano. Me rebelo contra el enchufismo porque es corrupción». Por su parte, Barcala negó las acusaciones del alcalde de que había aludido a su familia y entrado en temas personales y acabó afirmando que «aquí hay un problema. El alcalde, Gabriel Echávarri, es un problema».

Ya por la tarde, la Comisión Ejecutiva Municipal Socialista (CEM) se reunió de forma extraordinaria para abordar, entre otras cuestiones, la información publicada por este diario sobre las desavenencias en el seno de los socialistas y el cuestionamiento del alcalde por parte de su grupo, extremos confirmados por diversas fuentes . Antes de celebrarse la reunión, el partido envió un comunicado en el que se aseguraba que la ejecutiva respalda las actuaciones de Echávarri, en materia de personal. En este sentido, el portavoz socialista, Lalo Díez, indica en el escrito que «después de 20 años en los que el nombre de la ciudad de Alicante era arrastrado por el fango... debido a las vergonzosas conversaciones que pudimos escuchar de los dirigentes del PP en diversos asuntos, incluido las contrataciones de personal, desde el PSOE consideramos que era más que necesario la reestructuración de personal anunciada por Echávarri para que el mérito y la capacidad vuelvan a ser el único criterio en este Ayuntamiento para la selección de su personal».

La CEM «también quiere desmentir las informaciones aparecidas en algunos medios en los que se habla de posibles desavenencias entre los miembros del Grupo Municipal Socialista ya que, señala su portavoz, hoy más que nunca son un bloque homogéneo en el que no existen fisuras».