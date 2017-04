El pleno desautoriza a Echávarri y aprueba que se readmita a la cuñada de Barcala

Guanyar y Compromís desautorizaron el despido de la funcionaria interina (cuñada del portavoz del PP) por parte del alcalde tras presentar el PP una denuncia contra él en Fiscalía por considerar ilegal el fraccionamiento de contratos en el área de Comercio. Finalmente, Echávarri ha aceptado readmitir a la cuñada de Barcala, como ha aprobado el pleno, aunque esta decisión no sea vinculante.

El portavoz del equipo de gobierno, Natxo Bellido (Compromís) señaló que "no compartimos esta medida y lo hemos dicho. Esperamos que se corrija, pero ustedes represaliaron a trabajadores municipales".

El vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, recordó que "ustedes cuando gobernaban (por el PP) tenían listas negras de trabajadores y condenaron al ostracismo a trabajadores. Nosotros pensamos que se debe readmitir a la trabajadora y que no se despida a ningún interino porque no nos sobran los trabajadores, no hay suficientes trabajadores para llevar adelante el trabajo".

Por su parte, Gabriel Echávarri dijo que "le tengo que dar la razón a Barcala de que no vivo en el mundo real. Aquí hubo quien entró con un libro en la cabeza y otros con el libro de familia en la mano. Me rebelo contra el enchufismo porque es corrupción. Me rebelo ante un acta de una prueba en la que una persona del tribunal no la firmó. Usted ganará la batalla política y conseguirá que readmitan a su cuñada en este Pleno. Señor Barcala voy a seguir paseando con lacabeza bien alta por Alicante porque a mi hijo le diré que luché porque tuviera igualdad de oportunidades, las mismas que sus hijos o los de su cuñada".

El portavoz del PP dijo que "es absolutamente falso que yo dijera sobre su familia (por el alcalde) lo que usted dijo. Aquí hay un problema. El alcalde, Gabriel Echávarri, es un problema".

La portavoz de Cs, Yaneth Giraldo, le dijo al alcalde: "¿Es usted consciente de lo que dijo en las redes sociales el pasado fin de semana? Usted ha reconocido un fraude de ley y que ha creado inseguridad jurídica".

Compromís presentó una enmienda para que el PP reconociera la responsabilidad en las irregularidades de los funcionarios interinos, a lo que se negó Barcala. Finalmente, el pleno aprobó la restitución de la funcionaria despedida con los votos del PP, Ciudadanos y Fernando Sepulcre, los votos en contra del PSOE y la abstención de Guanyar y Compromís.

Sin embargo, el secretario del Ayuntamiento intervino, por primera vez este mandato, para advertir que la declaración institucional no tiene efectos jurídicos, lo que implica que aunque el pleno mande que Echávarri rectifique y readmita a la funcionaria, esta cuestión deberá dirimirla la Junta de Gobierno cuando se presente el recurso de reposición de la afectada.

Tras la advertencia del secretario, que no la había realizado hasta ahora en otras cuestiones que ha perdido el tripartito como el parque Lo Morant, el alcalde le dijo fuera de pleno,en voz baja, a Barcala: "¿Entonces no hay que readmitirla?". Una afirmación que oyeron lospopulares y también concejales de Ciudadanos.

Nada más acabar el pleno la portavoz del grupo municipal del PSOE señaló que en lapróxima reunion de grupo valorarán la decisión del pleno y adoptarán una decisión la próxima semana.