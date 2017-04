El pleno crea una comisión de investigación de los contratos fraccionados de Comercio

La portavoz de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, defendió la necesidad de crear una comisión de investigación sobre los contratos y facturas realizados por Comercio parta conocer toda la documentación e informes. "No nos vale la cortina de humo de traspasar ahora la competencia de Comercio", dijo la edil.

El portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, apoya la propuesta de Ciudadanos como una manera de averiguar si hay irregularidades "y si las hay seremos contundentes, igual que lo fuimos en su día con usted señora Belmonte".

El alcalde, Gabriel Echávarri, tomó la palabra y acusó de cobardía a Luis Barcala "cuya palabra vale menos que un duro de cobre" porque le ofreció ofrecerle toda la documentación. "No hay ninguna irregularidad ni malversación. Si se demostrara que hay alguna, yo soy lo suficiente coherente para tomar las medidas contundentes sin que me las impongan".

"Yo no me voy a meter en el lodo como acostumbra usted ni en el insulto ni en la venganza que tanto le gusta a usted", replicó el portavoz del PP, Luis Barcala. "Si usted no estuviera preocupado no habría sustituido su túnel subterráneo por el Golden Gaby (por el puente en el puerto paraampliar la Explanada). Si hubiera estado tranquilo no habría tomado decisiones de las que se arrepiente (en referencia al despido de la funcionaria interina cuñada de Barcala). Es usted indigno, no está a la altura del cargo que representa y es también indigno como persona".

La concejal tránsfuga, exGuanyar, Nerea Belmonte se convirtió en este asunto en la mejor escudera con la que pudiera haber soñado en el pleno en este asunto el alcalde, Gabriel Echávarri, responsable del área de Comercio. "¿Por qué no investigamos todos los contratos menores que se han hecho no solo éstos, incluso los míos".

Bellido, por Compromís, manifestó su apoyo a la creació de la comisión de investigación,mientras el vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, apuntó que "le vamos a dar una lección como equipo de gobierno y vamos a apoyar la creación de una comisión de investigación propuesta por la oposiciónd, algo que ustedes, el PP, no hicieron nunca cuando nosotros pedíamos una comisión de investigaón el pasado mandato".

Yaneth Giraldo, portavoz de Cs, agradeció el apoyo a os grupos políticos y sobre las intervenciones de los dos ediles tránsfuga, Nerea Belmonte claramente a favor de Echávarri y Sepulcre claramente a favor del PP, dijo que "me lo esperaba. Cada uno responde a sus intereses".

Lacomkisión de investigación sobre los contratos fraccionados del área del alcalde quedó aprobada con la abstención de Fernando Sepulcre.