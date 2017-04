Los libreros, contra la XarxaLlibres de Marzà por pérdidas del 40% en la ventas

La Unió Gremial de Llibreries i Papereries de la Comunidad reclama a la Conselleria de Educación que "suspenda" la XarxaLlibres, el programa de banco de libros generalizado en todos los centros escolares, porque "está condenando a muerte, en un período de uno a dos años, al sector librero valenciano".

La presidenta, Viente Roig, calucla pérdidas de hasta el 40% en ventas desde la puesta en marcha del programa los dos últimos cursos escolares.

En un manifiesto remitido al colectivo se respalda la escuela pública "libre y gratuita", pero también se pone el acento en "el cierre de muchas pequeñas librerías" y la "pérdida de empleos en el sector".

"Estamos muy enfadados, se pierden no solo libreros, sino distribución y repartidores, una cadena muy grande", destaca la presidenta.

El sector pide una reunión con el conseller, Vicent Marzà, "porque hace mucho tiempo que sufrimos la crisis, últimamente agravada por prácticas desleales, incumplimientos de la Ley del libro, y por el hecho de que la administración no las ha tenido en cuenta. Los libreros no nos oponemos a la iniciativa de la XarxaLlibres, pero su aplicación no se ha hecho de la manera más conveniente", puntualizan.

La venta de los libros de texto abarca del 60% al 70% de las ventas del sector y entre los datos aportados tras una encuesta desde la puesta en marcha de la XarxaLlibres, aseguran que el 38,6% de las librerías participantes han dejado de vender de un 20% a un 40% y otro 26,3% acredita más del 40% en pérdidas.

La Unió Gremial de Llibreries propone suspender la XarxaLlibres y optar por cheques a los alumnos, al estilo del anterior bonolibro, para "evitar el perjuicio al sector librero en general y a los comercios locales en particular".

El conseller Marzà asegura una reunión con el sector: "Todo aquello que aporten se tendrán en cuenta", ha declarado. Estamos de su parte y vamos a consultarles las mejoras que quieran hacer".

También ha precisado que "somos el territorio que más ha crecido en consumo cultural y específicamente de libros. Hay que mirar cuál es la mejor manera de que eso revierta en todo el mundo y no solo en grandes superficies".