La Junta de Personal pide que se revoque el despido

? La Junta de Personal del Ayuntamiento decidió ayer, con el voto favorable de todos los sindicatos a excepción del de Policía que se abstuvo, instar al alcalde a dar marcha atrás en el despido a Catalina Rodríguez, cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala.



La Junta emitió un comunicado con cuatro puntos: «Pedir una reunión urgente con el alcalde para tratar la situación del personal interino del Ayuntamiento». En segundo lugar, manifestar «nuestro desacuerdo con el cese de la trabajadora de cultura y solicitar la anulación del mismo». En tercer lugar, «que la reestructuración de la plantilla de la quehabla el Alcalde se debata en una comisión de trabajo y pase por Mesa General de Negociación». Por último la Junta pretende «conseguir el compromiso del Alcalde de no cesar a ninguna persona interina mientras no se normalice la situación actual de la plantilla, ya que las personas que fueron nombradas, independientemente de la forma que se utilizó para el nombramiento, no tienen la culpa de que la Administración mantuviera por tiempo indefinido dicha contratación, fruto de la política de limitación de las ofertas del empleo público, en la última década».