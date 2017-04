Un euro por niño para el convento

Las ayudas sirven para aumentar los escasos ingresos de la comunidad.

Los escolares que participaron como avanzadilla de la Peregrina Escolar, que este año se ha desdoblado en dos días por la gran demanda de colegios que quieren llevar a sus estudiantes hasta el monasterio, quisieron colaborar con la caja de las monjas que custodian la Reliquia desde hace siglos aportando un euro cada uno. Las nueve hermanas franciscanas recibieron así una pequeña ayuda que contribuye a mejorar sus escasos ingresos, que se basan en donaciones, en la venta de su tienda de obsequios y de los dulces que ellas mismas hornean y que ofrecen estos días.



Entre los que colaboraron los alumnos del colegio San Agustín, que llevan 26 años haciendo la romería desde Alicante hasta el caserío, desde mucho antes de que se creara oficialmente la Peregrina Escolar. Ayer salieron desde su centro, en el barrio Juan XXIII, y cubrieron el itinerario campo a través hasta que la Policía Local les recogió en la avenida de Dénia, escoltándoles hasta el pie del monasterio. Los niños, un total de 180 de seis clases de 8 y 9 años, estaban entusiasmados.



«Les encanta. Les gusta mucho visitar a la Santa Faz por la tradición y por salir a pasar el día fuera. Para ellos todo es especial, les llaman la atención las margaritas, los dientes de león que ven por el campo, todo...Tienen mucho interés por el aire libre», explicó una de las profesoras de Cuarto, Inmaculada Miró. En esta línea, alumnos como Claudia, Carlos, Guillermo, Ana, Aitana, Yaiza o Sofía aseguraron que iban a pedir a la Santa Faz «que haya vegetación en el mundo para que se pueda respirar bien», preocupados sin duda por el cambio climático.



A ello unieron plegarias por la salud de la abuela y de otros familiares, amigos y conocidos, por el bien para el mundo, y por la paz universal, como dijo Judith, «sé que es difícil pero me da igual. La quiero», afirmó convencida, mientras algunos otros compañeros eran más terrenales y se conformaban con rogar a la Santa Faz para que les ayude a «aprobar mates». Durante la caminata se lo pasaron bien y charlaron «de los scouts, del colegio, de cosas de la vida», relataron mientras buscaban en sus carteras para comprar recuerdos en la tienda de las hermanas. Estampitas o medallitas para la familia, pulseritas, etc...



Los primeros grupos de peregrinos de la semana de la Santa Faz fueron por tanto más de 400 escolares de los colegios San Agustín, CEU Jesús y María, y Pedro Duque, que salieron a primera hora de sus centros caminando hasta la pedanía de Santa Faz.



A estos alumnos seguirán hoy cerca de 2.000 escolares más que llegarán andando desde otros 14 centros escolares de Alicante en la segunda jornada de esta Peregrina cada año más numerosa.



También el CEU Jesús y María lleva décadas haciendo esta Peregrina, mucho antes de que fuera oficial, dada la proximidad del centro, que está en Vistahermosa, como apuntó la profesora Mónica Remar. Son varias las promociones de alumnos que han cumplido con la tradición, ayer de Tercero y Cuarto de Primaria y de Educación Especial. «Les encanta venir. Todos conocen lo que es la Santa Faz, les gusta visitar la Reliquia, el sacerdote les explica su historia, el Milagro de la Lágrima, y ellos hacen un rezo, cantan y luego almuerzan».



Otro centenar de alumnos de Quinto y Sexto del colegio público Pedro Duque se convirtieron en romeros y llegaron caminando para rendir homenaje a la Santa Faz. Uno de los niños, Quique, aprovechó para pedir a la Reliquia que las personas que no tienen casa accedan a una, mientras que Andrei dijo que le gusta la romería porque «vamos hablando de fútbol y de películas». Y se mostró preocupado por el futuro del monasterio. «Ojalá no lo cierren nunca porque me gusta venir».