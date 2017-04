Bellido califica de «ideas y dibujos» el proyecto del puente que defiende el alcalde

El portavoz del equipo de Gobierno municipal y miembro de Compromís, Natxo Bellido, considera que el proyecto de creación de un puente entre los dos muelles del puerto para ampliar la Explanada impulsado por el alcalde, Gabriel Echávarri, son «ideas y dibujos y de momento no son más que eso». A su juicio, son más prioritarias otras obras «que dejó pendientes el PP» como la finalización de la Vía Parque y del túnel de la Serra Grossa para mejorar la periodicidad del Tram, y el acondicionamiento de la conexión entre Luceros y la Estación de Renfe, cuestiones que ha calificado de «prioridades reales». Bellido ha añadido que Compromís comparte la inquietud por mejorar el tráfico en la Explanada y que «alargar el Tram en la Explanada puede ser un buen proyecto de futuro, pero más allá de eso, lo que hay son ideas y dibujos que de momento no significan más que eso», ha señalado, en alusión al plan de unir los muelles de Levante y Poniente con un puente para desviar el tráfico y ampliar la Explanada, un proyecto que el alcalde considera fundamental para cambiar la fisonomía de la ciudad y que sería el plan estrella de su mandato. Para Bellido, socio del alcalde en el tripartito, las dificultades presupuestarias que atraviesan las administraciones públicas hacen que sea más importante centrarse en los proyectos pendientes.



Ante las declaraciones de Bellido, desde el gabinete de prensa de Alcaldía se incidió ayer en que el proyecto de peatonalización de la Explanada que defiende el alcalde, «sólo tiene sentido una vez se finalice la Vía Parque y el túnel de la Serra Grossa» por lo que estas actuaciones serían prioritarias tal como pide Compromís.



El portavoz municipal realizó ayer estas declaraciones tras la Junta de Gobierno municipal en la que se dio un paso más en la adjudicación del servicio de limpieza y mantenimiento del cementerio con la apertura de plicas de las empresas que optan al servicio, con Ferrovial como primera clasificada.



Bellido, un día más, aludió en respuesta a los periodistas al despido de la cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala, reiterando su oposición a la medida del alcalde «que no compartimos» y reiterando su petición de que «dé marcha atrás». Bellido admitió sentirse preocupado por las polémicas que salpican al equipo de gobierno e indicó que «no podemos tolerar que impidan que se plasme la gestión y el cambio que estamos haciendo en esta ciudad».



El líder de Compromís señaló que «es un momento propicio para hacer balance y reflexionar y hacer autocrítica, y espero que esa reflexión no la hagamos solo en Compromís», ya que -indicó-, «este es un gobierno plural y si a alguien se le olvida que gobernamos entre todos, tiene que aprender a gobernar de forma plural», en alusión a la decisión unilateral del alcalde de despedir a la cuñada de Barcala.



Gabriel Echávarri, por su parte, y tras la lectura del manifiesto aprobado en las Cortes para reivindicar un trato justo a Alicante en los presupuestos del Gobierno central, se negó a aclarar si va a dar marcha atrás en el despido a la interina, como le piden sindicatos, oposición y socios de gobierno indicando que «yo las cuestiones internas las hablo internamente». El alcalde afirmó que en el gobierno del tripartito «hay más ruido que desunión» y, con respecto a la petición del reflexión de su socio respondió con ironía que «el jueves tenemos un magnífico lugar de reflexión y recogimiento en la Santa Faz».