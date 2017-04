Los socios de Echávarri y los sindicatos le dejan solo en el despido de la cuñada de Luis Barcala

Gabriel Echávarri se encuentra cada día más solo ante el «error», como él mismo ha reconocido en la redes sociales, de despedir a la cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala, dos días después de que éste llevara ante Fiscalía el presunto fraccionamiento irregular de facturas del área de Comercio. Su anuncio de que el despido es solo el primero dentro de una reestructuración de los interinos municipales no parece haber convencido a nadie, incluidos los sindicatos y sus socios de gobierno.

CC OO, UGT, CSIF y SEP mantendrán hoy una reunión para adoptar medidas ante lo que consideran una «decisión unilateral» del alcalde. Además de analizar el despido de la cuñada de Barcala, Catalina Rodríguez, abordarán los futuros despidos anunciados por Echávarri dentro de una reestructuración del personal que, asegura, debería haberse hecho hace años ante la elevada cantidad de interinos que hay en el Ayuntamiento. Según ha indicado Sergio Casares de CC OO «hay 400 interinos en el Ayuntamiento y cada uno ha entrado de una manera, por oposición, bolsa de trabajo, etc. Lo que queremos es que, para abordar la regularización de los interinos, haya un informe de recursos humanos y se vea cada caso, no que se hagan las cosas con medidas arrebatadas como esta». Desde UGT, Marisa Navarro coincide en que «así no se hacen las cosas», para añadir que «en el Ayuntamiento ahora no sobra nadie, falta gente. Hay que ver cómo se aborda el tema de los interinos, y si hay que hacer una reestructuración, debe pasar por una mesa negociadora y que se pronuncien todas las partes. Esto ha sido una decisión unilateral del alcalde y parece de dudosa legalidad». Igualmente Marian Molero del CSIF presentó ayer un escrito en el Ayuntamiento pidiendo al alcalde «que reconsidere su postura y que negocie con la parte social la manera de solucionar el problema». Cristabela Zornoza del SEP indicó por su parte que «no estamos de acuerdo en que se cese a nadie. Hemos pedido una comisión para ver el tema de la consolidación de interinos porque el año pasado lo anunció el alcalde, pero no se puede hacer lo que ha hecho de echar a una persona sin dar explicaciones».

Un frente igual de grave tiene el alcalde con sus socios de gobierno por este tema. Tanto Compromís como Guanyar piden a Echávarri que dé marcha atrás y readmita a la cuñada de Barcala. El vicealcalde de Guanyar Miguel Ángel Pavón considera que «el alcalde debe rectificar. El tema de los interinos debió abordarse hace tiempo pero de forma global, y establecer unos criterios hablando con los sindicatos para resolver una situación heredada del PP». Por su parte, el portavoz municipal Natxo Bellido, de Compromís, pide igualmente al alcalde que rectifique. «No participamos de esta decisión ni la apoyamos. Hay un debate legítimo que es la organización de los interinos que se deberían haber acometido hace años porque hay demasiados. Sabemos que el PP en este tema debería ser bastante más prudente porque el personal del Ayuntamiento ha conocido todo tipo de atropellos de ellos, pero no me vale que el PP lo hiciera mal antes. Nosotros tenemos que hacer las cosas de forma diferente y no admitimos que se tomen decisiones por un calentón como ha admitido el propio alcalde».

Hasta el concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez, del PSOE, reconoció ayer en La Ser que el despido partió del primer edil y que «aunque la reestructuración de los interinos en el Ayuntamiento es necesaria, quizá no era el momento».

En cualquier caso, la cuñada de Barcala, Catalina Rodríguez, tiene previsto presentar esta semana en el Ayuntamiento un recurso de reposición contra su destitución que podría llegar a tratarse en la Junta de Gobierno lo que obligaría a pronunciarse a sus miembros.

El PP, por su parte, acusó ayer a Echávarri de confeccionar listas negras entre los trabajadores del Ayuntamiento por su adscripción política. Así lo afirmó la secretaria general del PP de la Comunidad, Eva Ortiz, quien pidió la dimisión del alcalde y exigió al presidente de la Generalitat Ximo Puig, «que le desautorice o asuma públicamente que avala las purgas y persecuciones por motivos ideológicos». Para Eva Ortiz, el comportamiento de Echávarri que calificó también de caza de brujas, «nos retrotrae a los episodios más oscuros del estalinismo y del nazismo».

En cuanto a los principales protagonistas de esta crisis, el alcalde Gabriel Echávarri respondió ayer a Eva Ortiz que «las listas negras son las de corruptos, imputados, procesados y condenados» de los populares, y reiteró la necesidad de regularizar la situación de los interinos anunciando que «pronto» abordará una reestructuración que presumiblemente conlleva más despidos . Por su parte, Luis Barcala pidió al alcalde que «se deje de purgas y deje en paz a los funcionarios, que no busque excusas y dé explicaciones sobre el fraccionamiento de los contratos de comercio, porque sobre eso no ha dado ni una explicación».