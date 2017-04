La Junta de Personal insta al alcalde a revocar el despido de la cuñada de Barcala

La Junta de Personal del Ayuntamiento ha decidido con el voto favorable de todos los sindicatos a excepción del de Policía que se ha abstenido, instar al alcalde Gabriel Echávarri a dar marcha atrás en el despido a la interina Catalina Rodríguez, cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala.

La Junta de Personal ha acordado los siguientes cuatro puntos:

1. Pedir una reunión urgente con el Excmo. Sr. Alcalde para tratar la situación del personal interino del Ayuntamiento.

2. Manifestar nuestro desacuerdo con el cese de la trabajadora de cultura y solicitar la anulación del mismo.

3. Que la reestructuración de la plantilla de la que habla el Sr. Alcalde se debata en una comisión de trabajo y pase por Mesa General de Negociación.

4. Conseguir el compromiso del Sr. Alcalde de no cesar a ninguna persona interina mientras no se normalice la situación actual de la plantilla, ya que las personas que fueron nombradas, independientemente de la forma que se utilizó para el nombramiento, no tienen la culpa de que la Administración mantuviera por tiempo indefinido dicha contratación, fruto de la política de limitación de las ofertas del empleo público, llevada a cabo en la última década por las sucesivas Leyes de los Presupuestos Generales del Estado.

El despido se produjo dos días después de que el PP llevara a Fiscalía el posible fraccionamiento de contratos de Comercio aunque el alcalde ha asegurado que se enmarca en una reestructuración pendiente de los interinos del Ayuntamiento.

Los sindicatos consideran que se ha tratado de una decisión unilateral del alcalde y que cualquier reestructuración del personal ha de pasar por la junta y debatire, algo que no se ha hecho en esta ocasión.

DECLARACIONES DE ECHÁVARRI

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha afirmado que en el tripartito municipal, formado por el PSPV-PSOE, Guanyar y Compromís, existe "mucho más ruido que desunión".

"El ruido está tapando el trabajo" del equipo de gobierno, según el alcalde, quien ha insistido en la idea de que "hay mucho más ruido que desunión y mucho más trabajo del que se ve".

Tras la lectura de la declaración institucional ante la marginación de los valencianos y valencianas en los Presupuestos Generales del Estado 2017, ha admitido que posiblemente sea "culpa nuestra por no saber vender" los avances que ha conseguido el tripartito.

Preguntado por la incomodidad expresada por el portavoz municipal, Natxo Bellido, de Compromís, y por Guanyar sobre el despido de una funcionaria interina familiar del líder del PP municipal, Luis Barcala, se ha limitado a señalar que "las cuestiones internas las dirimo internamente".

"Hace mucho tiempo que no hablo en los medios de comunicación de cuestiones internas", ha indicado antes de apostillar que el próximo jueves, como motivo de la peregrinación al monasterio de la Santa Faz, hay "una ocasión fantástica de reflexionar".

"Vayamos todos juntos y reflexionemos en esas horas de recogimiento", ha sugerido el alcalde.

En cuanto a la lectura de la declaración institucional por la marginación presupuestaria de la Comunitat Valenciana por parte del Gobierno central de Mariano Rajoy, a la que han acudido miembros del PSPV-PSOE, Guanyar, Compromís y el no adscrito Fernando Sepulcre, ha lamentado la ausencia tanto del PP como de Ciudadanos (C's).

"Esperaba su presencia aquí, en el salón de los alicantinos, donde defendemos una financiación justa para todos los valencianos", ha subrayado.

Ha recordado que la declaración para pedir más financiación "fue aprobada con votos del PP" pese a lo cual ahora se desmarca de la reivindicación por "cuestiones partidistas" y también ha añadido que confía en que en el pleno de mañana estos partidos sí apoyen la iniciativa, que ha calificado de "legítima y honrada".

"Que nos den una inversión per cápita igual a la media nacional. No pedimos más pero sería muy importante", ha señalado Echávarri, antes de preguntarse a sí mismo "por qué una señora de Logroño tiene más posibilidades de recuperarse de cáncer de mama que una de Alicante, que lo expliquen".