Una «Wikipedia» para Alicante

El área de Memoria Histórica del Ayuntamiento ya ha mostrado su interés por el proyecto.

David Rubio es un joven alicantino con mucha historia por las venas, y no solo la vivida en sus propias carnes. Hace unos años se propuso continuar haciendo lo que más le gustaba, llevándolo a cabo esta vez en Alicante. Y de estas ganas nació Alicantepedia, un portal web publicado recientemente que alberga las vivencias de nuestra ciudad.



David, que es politólogo, llevaba varios años trabajando en la investigación histórica de la ciudad de Elche, en la Cátedra de la Universidad Miguel Hernández, donde cursó sus estudios. Empezó allí haciendo sus prácticas y le gustó tanto que cuando ya llevaba un tiempo se preguntó: «¿Si tan bien me lo paso haciendo esto en Elche, que no es mi ciudad, por qué no hago lo mismo de Alicante?», cuenta el joven.



La forma en la que decidió hacerlo desde un primer momento fue creando un portal donde pudiese dar salida a toda la información que fuera recogiendo, sin importar el ámbito ni la época. Pero no solo lo hizo por gusto, también por aportar. «Creo que Alicante tiene un déficit en cuanto a temas culturales, por eso pensé que mi grano de arena tenía que ser crear una página web donde cualquier persona pudiese consultar nuestra historia».



«Muchos en Alicante piensan que Maisonnave es la avenida de El Corte Inglés, y otras personas no saben que hemos tenido dos candidatos a Premio Nobel. Me da la sensación de que aquí la gente no sabe que la persona que descubrió que la tierra no es una esfera perfecta resulta que es un alicantino, un tal Jorge Juan. Y como estos casos, muchísimos más», reivindica Rubio.



Empezó la andadura de su proyecto introduciendo las primeras biografías en enero de 2015. Ahora, más de dos años después, ha lanzado su trabajo al público internauta.



El primer personaje que pisó el portal fue Eusebio Sempere. «Él impulsó el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, intentando conseguir que fuera uno de los mejores museos de Europa. Por falta de voluntad política no lo consiguió, y como mi página es bastante reivindicativa pensé que empezar con un reivindicador como él era un buen comienzo».



El portal alberga biografías de todo tipo, desde futbolistas y artistas y políticos a médicos o toreros. También imágenes, canciones, tradiciones e información de las distintas instituciones de la ciudad. La gente no ilustre también tiene un hueco. David, por ejemplo, ha metido a su abuelo y a su bisabuelo sin que ninguno de los dos fuera famoso. «Sufrieron represión política siendo militares del bando republicano y eso también es parte de la historia».



Una de las cosas que más enorgullecen al creador es el haber elaborado una lista de los alcaldes de la ciudad desde el siglo nueve. «El más antiguo que tengo es un musulmán».



Rubio cuenta que se ha convertido en un ratón de biblioteca, y que ello, lejos de preocuparle, le entusiasma. De hecho, estuvo acudiendo una semana entera al registro civil para elaborar una biografía de todos los fallecidos en el famoso bombardeo del Mercado. «No es tan famoso como el Guernica porque Picasso no pintó nada, pero fue el más dramático de toda la Guerra Civil». En el registro no están permitidas las fotocopias de las actas de defunción, así que se le tocó llevarse su portátil y realizarlas una a una.



El trabajo de investigación histórica también es víctima de la «envidia» en algunas ocasiones. O eso es lo que el politólogo cuenta que le sucedió cuando le hacía saber a los suyos que uno de sus propósitos era hacer una biografía de todas las belleas del foc. «Quedé con ellas en su comida anual. Aquel día estuvo muy bien», bromea Rubio sonriendo.



El proyecto ya ha sido presentado al área de Memoria Histórica del Ayuntamiento con la intención de encontrar una forma de trabajar en conjunto: «Les entusiasma el portal y me han prometido buscar vías de financiación», asegura Rubio.



El portal es participativo, por lo que cualquier persona puede introducir información, que será revisada previamente a su visionado público. «Todos tenemos tesoros históricos en casa», invita así a la participación un David que, aunque todo el trabajo que ha realizado hasta el momento ha sido realizado de manera altruista, ahora sueña con rentabilizar su proyecto para poder dedicarse totalmente a él.