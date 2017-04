Historia digital

En internet se puede acceder, gratuitamente y sin necesidad de registrarse previamente, a sitios web que contienen información sobre la historia de la ciudad de Alicante.

Estos sitios o páginas web crecen constantemente en número y contenido. Unos dependen de organismos públicos y otros son privados. En algunos se ofrece información exclusivamente de la historia de Alicante, mientras que en otros, más genéricos, hay que buscarla.

Públicos



El Portal de Archivos Españoles (PARES), dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, está destinado «a la difusión del Patrimonio Histórico Documental Español conservado en su red de centros». Permite el acceso a la base de datos y bancos de imágenes digitalizadas de varios archivos estatales: Corona de Aragón, General de Simancas, General de Indias, Histórico Nacional, Centro Documental de la Memoria Histórica, etcétera. La búsqueda de documentación se puede realizar de manera sencilla o avanzada (con filtros por archivo, signatura o índices de descripción).

Dependiente también del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica (BVPH) es un portal web que contiene la más completa hemeroteca digital gratuita del país, a la que se van incorporando paulatinamente nuevos números de periódicos españoles. De las más de 2.300 cabeceras digitalizadas, 51 son de la ciudad de Alicante, siendo los ejemplares más modernos del principio de la década 1940. Su búsqueda se puede hacer por cabeceras, fechas o lugares. También puede buscarse directamente «cualquier palabra de cualquier página de cualquier periódico digitalizado».

El Sistema Arxivístic Valencià En Xarxa (SAVEX), dependiente de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, es un portal web por el que se puede acceder a la documentación digital del Archivo Histórico de la Comunidad Valenciana, del Reino de Valencia y del Archivo Histórico Provincial de Alicante (AHPA), entre otros. Para acceder, el internauta ha de poner código de usuario y contraseña, pero no así para realizar consultas, a cuya página (savex.cult.gva.es/flora/jsp/index_opac.jsp) se puede acceder libre y directamente. El AHPA conserva fondos judiciales de la Audiencia Provincial, expedientes del Gobierno Civil y protocolos notariales, pero es escasa la documentación digitalizada.

Los fondos digitalizados que ofrece la página web del Archivo de la Diputación de Alicante son las actas del Pleno de la Diputación desde 1822, pero no se puede seleccionar lo relacionado únicamente con la ciudad de Alicante.

La página web «La memoria recuperada», de la Universidad de Alicante, «es un espacio de difusión y de acceso a la información sobre quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en la provincia de Alicante, cumpliendo con uno de los objetos de la Ley de la Memoria Histórica». Cuenta con búsqueda simple por apellidos, nombre, profesión y vecindad, y otra avanzada en la que se pueden combinar varios de estos campos.

Obviamente, en la página web del Archivo Municipal de Alicante (AMA) se ofrece exclusivamente información histórica de la ciudad. A través de la sección «Documentos de la ciudad» se puede acceder a una selección creciente de documentos emblemáticos, como las normas de Felipe III para la expulsión de los moriscos (22-9-1609), la Crónica de Bendicho (1640), la matrícula de tabarquinos (1769), la conmemoración de la Constitución de 1812, los bandos de la Guerra de Independencia, o las actas del primer pleno del ayuntamiento republicano (16-4-1931). No están digitalizados los miles de documentos custodiados, pero se pueden consultar los detalles de cada documento (signatura, año, asunto, etc.) con una búsqueda genérica a través de varios campos (geográfico, cronológico, onomástico) o por materias (cartografía, cultura, alcaldía, aguas, comercio, patronatos, mercados, etc.). También hay un buscador del fondo fotográfico, compuesto por las colecciones de Francisco Ramos Martín, Francisco Sánchez, Cipriano de Frías, Manuel Cantos, Ramón Vidal Irles, y Senante-Lamaignere. En cuanto a la hemeroteca, a pesar de ser bastante extensa, digitalmente solo se pueden consultar por el momento cuatro ejemplares.



Privados

Dedicado a itinerarios de rutas poco frecuentes o desconocidas en la provincia de Alicante, Sergio González abrió en 2009 el blog «Rutas y vericuetos». Destaca el apartado dedicado al abastecimiento de agua y a las sociedades mineras del término municipal de Alicante, con artículos tales como «La Fuente de Orgegia», «Sociedad minera Los Guijarros», «El patrimonio hidráulico de La Alcoraya», «Las fábricas metalúrgicas alicantinas en la primera mitad del siglo XIX» o «Alicante y el agua de Normandy» (sobre la máquina que convertía el agua de mar en agua potable, inventada por el químico Normandy a mediados del siglo XIX, una de las cuales fue instalada en 1879 en la Cantera). Todos los textos y fotografías son de Sergio González. Los artículos los inserta también en su página de Facebook y los vídeos de las exploraciones que realiza los pone en su página de Vimeo.

Numerosos son los blogs dedicados exclusivamente a la historia de la ciudad de Alicante, o a parte de ella. De todos los que están en activo, el más veterano es el de Alicante Vivo, creado en 2006 con el nombre de «Alicante en el recuerdo y en la actualidad» por una docena de alicantinos ( Alfredo Campello, Jesús Sánchez, Rubén Bodewig, Francisco Almiñana, Armando Parodi, Ángel Valero, Ernesto Martín, Paskky, Miguel Ángel y Eusebio Pérez Oca, Xavier López y Josep Fuster), algunos de los cuales abrieron posteriormente otros blogs. El 25-5-2008, coincidiendo con el 70 aniversario del bombardeo del Mercado, Alicante Vivo se convirtió en asociación cultural. En su blog hay numerosos artículos y fotografías dedicados a diversos asuntos, siendo quizá los más destacables los relacionados con la Memoria Histórica, entendiéndola como un período de tiempo que arranca en 1812. Algunas de sus campañas se han visto recompensadas, como la denuncia de monumentos en mal estado, ahora restaurados; el abandono de tumbas de alicantinos ilustres, que consiguió la creación del Jardí del Silenci y la restauración del Panteón de los Mártires de la Libertad; y la rehabilitación de las Naves de Saneamiento de la plaza Séneca, para transformarlas en Centro Cultural; así como la rotulación de la plaza del 25 de Mayo y del Campo de los Almendros.

El 23-3-2007 apareció el primer blog dedicado a un barrio de la ciudad: «Barrio de Benalúa», creado por Ernesto Martín y Rubén Bodewig. Colaboran en él otros cofundadores de Alicante Vivo y la diseñadora gráfica Maribel Iborra. Ha cumplido diez años.

Almiñana también creó en 2009 el blog «Alacantí de profit», especializado en arquitectura.

El blog «La foguera de Tabarca», creado por Armando Parodi en 2010, combina la historia de la isla con el mundo de Les Fogueres de Sant Joan. Tiene un apartado con crónicas de Nueva Tabarca y enlaces con otras páginas web sobre Hogueras.

Víctor M. Guerra López y su hijo, Víctor M. Guerra Carratalá, crearon en septiembre de 2011 el blog «La millor terra del món», especializado en el puerto alicantino, no en balde Guerra López ha trabajado cinco décadas para la Autoridad Portuaria.

De 2012 es el blog «Plinthus», de Juan López Sala. Su especialidad son las torres y fincas de la huerta alicantina, gracias a un trabajo realizado por su colaborador Antonio Campos Pardillos, fallecido hace un año.

Todos estos blogs tienen su reflejo en las redes sociales, especialmente en Facebook, donde abundan también páginas dedicadas a la historia alicantina («Tú no eres alicantin@ si no?», «Fotos antiguas de Alicante», «Alicante en la memoria»?), si bien casi todas se limitan a la publicación de fotografías antiguas. Una de las pioneras fue «El nostre Alacant d'antany», página creada por los coleccionistas de fotos Luis Amat, Vicente García, Óscar Llopis, Francisco Rodríguez, Rafael Sellers y Francisco Almiñana en agosto de 2012. Al mes superaron los mil seguidores, muchos de los cuales aportaron material gráfico. Posteriormente, obtuvieron autorización del Club de Regatas para la publicación de su colección de fotografías, y el Colegio de Arquitectos de Alicante les cedió material gráfico antiguo. Constituida en asociación cultural, «El nostre Alacant d'antany» cuenta en la actualidad con más de 18.500 seguidores y tiene publicadas casi 3.000 fotos.



Alicante 1850

Hay blogs que han desaparecido por diferentes motivos. Alfredo Campello, por ejemplo, abrió en 2003 uno dedicado íntegramente a las torres de la Huerta, que estuvo alojado en el portal iEspana, y otro posterior («Carrers d'Alacant») donde recopilaba sus artículos sobre el callejero de la ciudad.

Pero merece mención especial el titulado «Alicante 1850», creado en 2009 por el técnico informático Pedro Mas García. Se trataba de una recreación tridimensional de nuestra ciudad en pleno siglo XIX, gracias a la cual podíamos pasear virtualmente por las calles amuralladas, contemplando edificios ya desaparecidos, como la Puerta Ferrisa, el viejo mercado de la puerta del Mar o el baluarte de San Carlos.

Lamentablemente, Pedro Mas falleció muy joven el año pasado y su blog está desactivado. Su magnífico proyecto debería servir de guía al Ayuntamiento sobre cómo mostrar la historia de nuestra ciudad a través de internet.