Más vago que el negro Lloma y otros dichos alicantinos

Por decenas se pueden contar los dichos y refranes alicantinos. Muchos municipios de la provincia tienen sus propias frases populares. ¿Quién no conoce lo de Alicantino borracho y fino? por no hablar de la popular La millor terreta del món, pronunciada tanto por quienes hablan valenciano como por los castellano hablantes y por supuesto lo de Palante como los de Alicante. Otras ciudades también tienen sus ripios populares: Elda, París y Londres, Tienes más mas moral que el Alcoyano o En Villena con la calabaza llena, son algunos de ellos.



Por otra parte, hay numerosos dichos y refranes usados por los alicantinos, algunos de ellos en desuso. Muchos de estos dichos, recogidos en valenciano aunque también se usan en castellano, fueron recopilados en un inventario realizado por Pepe Gil y editado por la familia Castelló para repartir entre los clientes de sus restaurantes. No es raro por ello que varios de los dichos hagan referencia al comer y al beber. De pa i peixet por la gente de poca monta, de escaso relieve social; Qui té fam, somia rollos, (el que tiene hambre sueña rollos) o un plat a caramull! (un plato totalmente lleno), son algunos de estos refranes.



Otros dichos son definitorios como Tienes más miedo que Carracuca, tens més ronya que el pal d'un galliner (más sucio que el palo de un gallinero), tapó de bassa (tapón de balsa) para definir a las personas de poca estatura o fuma más que Gamborino, aunque en la publicación se reconoce que no se sabe quién fue aquel personaje. A quien sí se conoce, tras la decisión del tripartito que gobierna el Ayuntamiento de Alicante de dedicarle una calle, es al Negro Lloma, que cuenta con su propio dicho y no muy favorable. Més gos que el negre LLoma, alude a la fama de vago y a sus inclinaciones a la bebida. Otros personajes alicantinos también tuvieron sus propios dichos como Ni que fores el Coca (hombre bragado que ponía orden en las casas de juego a principios del siglo XX), o Més valent que el Tato, otro personaje de la misma época, así como Açò no ho arregla ni Manero en referencia a Manero un médico de los empleados del Puerto de Alicante que tenía fama de curarlo casi todo.



Otros dichos se han conservado gracias a su inclusión en llibrets de hogueras y barracas. En un artículo de la asociación cultural Alicante Vivo, se recogen algunos que hacen referencia a estaciones, meses y días de la semana, como Primavera: ja pots menjar en l'era, Estiu: tot el món viu, Agost: figues i most o Diumenge: tot m'ho menge.