Contra el estigma de la locura

Roberto Rodríguez y José María Llorens no tienen nada que ver con Norman Bates, el asesino en serie de «Psicosis» de Alfred Hitchcock, una magnífica película pero que, como tantas otras, ha hecho un flaco favor a las personas con enfermedad mental al vincularlas con actos violentos. Aunque el lenguaje va cambiando y se van desterrando términos ofensivos como locos, psicópatas o perturbados, las personas con problemas de salud mental siguen siendo en muchos ámbitos rechazadas, temidas y excluidas, tienen problemas de inserción y aceptación y ellos mismos, con frecuencia, se avergüenzan de tener que recurrir a un psicólogo o a un psiquiatra cuando jamás se avergonzarían de ir a un traumatólogo si se rompen una pierna o a un oftalmólogo si pierden parte de la visión.



Con el objetivo de desmontar estos prejuicios y estigmas, un grupo de profesionales del centro Doctor Esquerdo de la Diputación en colaboración con la Agencia Valenciana de Salud, llevan a cabo desde 2002 una campaña de sensibilización social denominada «la salud mental es cosa de todos» cuya principal actividad es la realización de charlas a jóvenes de los institutos de la provincia llevadas a cabo por profesionales y también por personas con problemas de salud mental que cuentan a los chavales sus experiencias de primera mano ofreciendo una imagen normalizada de la enfermedad mental e instando a los chicos y chicas a buscar ayuda sin miedo ni vergüenza en caso de que algo no vaya bien en su comportamiento o relaciones. De hecho, un 25% de la población padece en algún momento de su vida un trastorno mental y en muchos casos estas enfermedades aparecen al final de la adolescencia. Estas enfermedades incluyen la depresión o los trastornos de alimentación y hay un 1% de casos de esquizofrenia y un porcentaje similar de casos de trastorno bipolar.



Roberto y Jose María fueron los encargados de hablar de su enfermedad ante alrededor de cuarenta alumnos de primero de Bachiller del Instituto Enric Valor de El Campello acompañados por Ofelia Villaescusa, jefa de la Unidad del Centro de Día del Doctor Esquerdo y coordinadora del programa de sensibilización, y Chelo Llorca, educadora social y técnico auxiliar sanitario del centro de día. Tras escucharlos, muchos de los estudiantes aseguraron que su visión sobre la enfermedad mental había cambiado y les había ayudado a entender cómo se sentían estas personas.



Tras una introducción sobre el tema por parte las expertas Ofelia Villaescusa y Chelo Llorca que incidieron en la importancia de abordar la enfermedad mental como cualquier otra, Roberto Rodríguez se presentó como una persona con problemas de salud mental diagnosticada de esquizofrenia, uno de las trastornos mentales que más rechazo causa por los signos a través de los cuales se manifiesta, como alucinaciones y delirios. «Mi primer brote fue a los 18 años en la mili», narró Roberto. «Veía sombras y oía voces que no existían pero yo no me daba cuenta de que no eran reales». Lejos de pedir ayuda, Roberto se aisló: «Me quedaba en una habitación solo fumando y bebiendo, no quería ir al psicólogo. Fumaba porros, lo que empeora la enfermedad y aumentaba los brotes». Finalmente en 2008 accedió a ser tratado por especialistas y en la actualidad ha mejorado y es capaz de identificar los síntomas previos a una recaída y pedir ayuda antes de empeorar.



José María Llorens contó a los chicos y chicas de 17 años cómo desde que era niño vivió en un entorno familiar y social hostil. «No confías en nadie y te vas recluyendo en ti mismo, te enfrentas al mundo con miedo y crees que la gente está contra ti, que todo el mundo te mira mal, interpretas las cosas de modo erróneo y eso te hace evadirte, esconderte, autocastigarte e incluso autolesionarte»·. Una de sus salidas fue el estudio. De hecho, una de las mayores sorpresas de los estudiantes que asistieron a la charla fue enterarse de que José María tiene dos carreras, de Historia y de Política, y que una de sus mayores aspiraciones sería llegar a dar clase. Para ello, tuvo que vencer su miedo a enfrentarse a la gente y hablar en público lo que nadie sospecharía escuchándole hablar con soltura de su enfermedad.



Roberto y José María coinciden en que una de las consecuencias del estigma en las enfermedades mentales es el propio miedo. «Hay gente que nos tiene miedo porque identifican la enfermedad mental con la violencia pero no es verdad. Hay los mismos actos violentos que entre el resto de personas», añadiendo que «los que tenemos miedo somos nosotros, miedo al rechazo y a que nos hagan daño».



Ambos aseguran que «notamos mucho cuando nos tratan con miedo o recelo». Lo que las personas con problemas de salud mental necesitan para rehabilitarse y hacer una vida lo más normal posible es cariño, aceptación y respeto, algo que aseguran encontrar en el centro de día y CRIS, respectivamente del Doctor Esquerdo, «un santuario en el que me siento protegido», tal como lo definió Roberto, respecto al centro de día.



Los estudiantes que asistieron a la charla se mostraron interesados en el origen de estas enfermedades. Ofelia Villaescusa señaló que «yo creo que el tener la enfermedad no es tanto genético sino la predisposición en algunas personas especialmente vulnerables, y esta predisposición puede materializarse ante situaciones como estrés, maltrato en la infancia, problemas y consumo de drogas, incluida la marihuana y el hachís».



Chelo Llorca incidió en este sentido al afirmar que «cada vez nos encontramos con un mayor número de personas jóvenes que desarrollan trastornos mentales cuyo desencadenante parece ser el consumo de sustancias».