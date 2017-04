«Siempre quise salir belleza y en Dámaso Alonso está mi familia»

Tres años lleva esta joven en Escritor Dámaso Alonso, en la que ha sido dama, belleza y candidata. Ya desde niña colaboró con la Fiesta al pagar su familia cartillas en otro distrito. «Llegué porque parte de mi familia es de Dámaso Alonso, la presidenta es mi prima y siempre he querido salir de belleza pero no podía. Me metí cuando empecé a trabajar, y hasta ahora», explica. Le gustan los playbacks y «la Ofrenda de flores a nuestra patrona, es un acto importante». Como candidata afirma estar haciendo muchas amigas, «estamos esperando ya la recta final. Tengo muchísimas ganas, no quiero que acabe pero es lo que hay, y después seguiré trabajando en mi hoguera como comisionada».

Edad: 21. Alicante

Estudios: Administración y Gestión de Empresas. Trabaja en la empresa familiar

Presidente: Cintia Albert

Plantà: Dámaso Alonso

Candidata infantil: Sofía Bayo

Festeros: unos 80