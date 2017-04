«No tiene escrúpulos, no sabe ser alcalde, no está a la altura y no se merece el cargo»

Apenas unas después de que conociese el despido de su cuñada, el portavoz municipal del PP, Luis Barcala, tomó la palabra. Lo quiso hacer fuera de la sala de prensa del Ayuntamiento, para que nadie mezclase su papel como líder de la oposición con «cuestiones personales», como que el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, decidiese «fulminar» a la hermana de su mujer apenas dos días después de que el PP denunciase ante la Fiscalía el presunto fraccionamiento de facturas en Comercio. Lo hizo, también, con emoción contenida y con un gesto de respiro cuando acabaron las preguntas de los periodistas. Eso sí, mientras estuvo en la posesión de la palabra, Barcala no dudó en atacar con dureza al regidor socialista. «Cuando en el debate político tienes que acudir a lo personal o a lo familiar lo único que estás demostrando es una bajeza moral de tal calibre que es indigno del cargo que representas y como persona», señaló ayer Barcala, quien aseguró que Echávarri no está a la altura de su cargo: «El alcalde no es el dueño de este corral. No sabe ser alcalde, no está a la altura, no se merece el cargo y los alicantinos no se merecen a alguien que representa una institución de esta manera».

El líder municipal del PP, además, garantizó que su grupo municipal no permitirá purgas «de ningún tipo», anunció que pondrán «todos los medios para proteger a los funcionarios interinos o no que puedan ser objeto de persecución o purga de cualquier tipo» y aseguró que harán «lo imposible» para que quienes sean purgados «recuperen su puesto de trabajo». Sobre su cuñada, aseguró que la hasta ahora técnico en Cultura «defenderá sus derechos, que los tiene, ante un arbitrariedad injustificable», a la vez que advirtió que valorarán «las consecuencias que tiene actuar de forma vengativa, injustificada, arbitraria y con abuso de poder».





El PP: «Echávarri es un tirano»



Por su parte, desde el PP provincial de Alicante, calificaron de «tirado» al regidor socialista por despedir a la cuñada del portavoz municipal popular. «Estas actitudes son propias de tiranos y regímenes despóticos que poco tienen que ver con una democracia», aseguró el vicesecretario general de Política y Organización, Rafael Candela, quien también pidió la readmisión de la funcionaria interina que estaba hasta la fecha al frente de la Lonja.