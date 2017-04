Vicente Sala pide a la Audiencia que reconsidere si su cuñado debe seguir en libertad

En línea con la postura mantenida por la Fiscalía, el abogado de Vicente Sala, acusador particular en el proceso abierto por el asesinato de su madre, ha recurrido a la Audiencia el auto por el que el instructor del proceso abierto por este crimen ha ratificado la situación de libertad de Miguel López, yerno de la fallecida y principal sospechoso de su muerte.



El magistrado José Luis de la Fuente acordó que el yerno de María del Carmen Martínez pudiera abandonar la prisión previo pago de 150.000 euros al tiempo que le retiró el pasaporte, le prohibió salir de España y acceder al negocio que regentaba (donde la mujer fue tiroteada) y fijó comparecencias semanales en el juzgado, que ha venido cumpliendo.



Contra esta decisión recurrieron tanto la acusación pública como la particular, que planteó como alternativa un alejamiento del sospechoso respecto al hijo mayor de la víctima y su familia, con quienes comparte la finca familiar en la que residen todos los hijos de la fallecida.



La postura del juez, que no modificó un ápice su decisión, es la que ahora se recurre a la Audiencia, órgano ante el que el representante legal de Vicente Sala plantea que reconsidere la libertad del sospechoso «cuyos efectos sobre el proceso y sobre la vida cotidiana de algunas de las víctimas (en alusión a su cliente) puede resultar letal». Y aporta autos de esta misma Audiencia por los que , en un caso de asesinato, el acusado permaneció en prisión hasta la celebración del juicio.



Ante la posibilidad de que la Audiencia ratifique la situación en que se encuentra Miguel López, el letrado vuelve a plantear como alternativa que se acoten los espacios en los que pueda o no moverse en la finca familiar para evitar las coincidencias con su cuñado Vicente. Punto en el que precisa que «se ha procurado no causar con esta medida un problema que alcance a su hermana y a sus sobrinos», en alusión al hecho de que la ley faculta solicitar incluso la prohibición de residir en la misma Comunidad. El abogado habla de «riesgos potenciales» en estos encuentros y advierte de que el peligro de fuga sigue existiendo.