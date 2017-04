Queja de un celador contra el Hospital de Sant Joan por negarle una sudadera

Un trabajador del Hospital de Sant Joan ha denunciado que la dirección del centro se niega a proporcionarle una chaqueta como parte de su uniforme de trabajo, pese a que parte de su jornada laboral transcurre por las tardes y por las noches en la puerta de Urgencias, donde estos días las temperaturas aún son bajas. Según José Antonio Ferrer la negativa del hospital a proporcionarle la sudadera viene motivada porque está contratado como interino para cubrir una baja laboral y no es personal fijo. El resto de sus compañeros con contrato estable, afirma, sí que disponen de esta prenda de abrigo.



José Antonio Ferrer empezó a trabajar como celador en el Hospital de Sant Joan el pasado mes de febrero para cubrir una baja en el área de Urgencias. Cuando acudió al área de lencería para recoger el uniforme de trabajo «me llevé la desagradable sorpresa de que sólo me proporcionaban dos pantalones y dos camisas de manga corta. No me daban la sudadera a la que sí tienen derecho el resto de mis compañeros». Ferrer ha puesto varias quejas a la dirección del centro y se niega a llevar las prendas de abrigo de su casa, «ya que trabajo en contacto con enfermos y se pueden manchar, contaminar o romper».