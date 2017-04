Barcala dice que el PP protegerá a los funcionarios de la "purga" anunciada por Echavárri en el Ayuntamiento

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, ha criticado que el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, haya anunciado una "purga" entre los funcionarios interinos del consistorio. Barcala ha lamentado que la decisión "contradice" su compromiso para "regularizarían la situación de todos los interinos" y ha opinado que carece de "escrúpulos para cumplir su palabra".

Además, ha garantizado que el PP no permitirá purgas "de ningún tipo", que pondrán "todos los medios para proteger a los funcionarios interinos o no que puedan ser objeto de persecución o purga de cualquier tipo" y ha garantizado que harán "lo imposible" para que quienes sean purgados "recuperen su puesto de trabajo".

Luis Barcala ha reaccionado así, en declaraciones grabadas, después de que el alcalde haya explicado que el despido de la cuñada del portavoz 'popular' respondía a la "reestructuración" del funcionariado del consistorio y "retirada de aquellos puestos de trabajo que no accedieron por proceso selectivo" a partir de 2005.



"Abuso de poder"

En declaraciones previas a los medios, Barcala ha afirmado que la explicación para el despido esta detrás de la denuncia contra Echávarri ante la Fiscalía por el supuesto fraccionamiento de contratos.

"Cuando en el debate político tienes que acudir a lo personal o a lo familiar lo único que estás demostrando es una bajeza moral de tal calibre que es indigno del cargo que representas y como persona", ha argumentado.

Barcala ha agradecido las palabras de Natxo Bellido y de Miguel Ángel Pavón, que se han desmarcado del despido por "simplemente porque tiene una vinculación familiar". Así, ha anunciado que la decisión tendrá "una respuesta" y que su cuñada "defenderá sus derechos, que los tiene, ante un arbitrariedad injustificable" y ha advertido que valorarán "las consecuencias que tiene actuar de forma vengativa, injustificada, arbitraria y con un clarísimo abuso de poder".

"El alcalde no es el dueño de este corral", ha seguido y ha sostenido que Echávarri demuestra que "no sabe ser alcalde, no está a la altura, no se merece el cargo y los alicantinos no se merecen a alguien que representa una institución de esta manera".