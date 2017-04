El PP pide al alcalde que "no haga tanto el rídiculo" con el proyecto de la Explanada

El portavoz municipal del PP, Luis Barcala, ha pedido hoy al alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, "que se haga un favor a sí mismo y a los alicantinos, que no se castigue tanto y que no haga tanto el ridículo anunciando cosas, como un proyecto de nada menos que 82 millones de euros con un puente que no se va a hacer ni que la ciudad necesita en estos momentos". Tras este nuevo "patinazo" de Echávarri, según Barcala, el regidor debe estar "deseando que acabe la semanita porque está sembrado entre sus facturas presuntamente fraccionadas de Comercio, su espantada de la importante reunión con Ikea que ha llevado a la multinacional a endurecer las condiciones de negociación con la ciudad y ahora al anunciar un proyecto de 82 millones que sustituiría a su anterior promesa fiasco de hacer un túnel submarino para peatonalizar la Explanada".

Así ha respondido el líder de la oposición al nuevo proyecto de Echávarri para peatonalizar la Explanada, derivando el tráfico por el interior del puerto, que ayer explicó al presidente de la Autoridad Portuaria. "Estoy preocupado por lo que está pasando en el Ayuntamiento. Tenemos un alcalde que solo cuenta con seis concejales y es capaz de lanzar continuos proyectos sin pies ni cabeza como bombas de humo sin acordarlo con nadie. Esto redunda en menoscabo de la poca credibilidad del tripartito, si es que algo quedaba ya", ha añadido Barcala, quien ha apostado por mirar más hacia los barrios: "En los tiempos que corren, en lugar de proyectos faraónicos y ficticios, le pedimos a Echávarri que salga de su 'reality show' y mire por los barrios que tiene abandonados y trabaje por los proyectos que se comprometió a terminar, como el túnel de la Serra Grossa, sin el cual su linea por la Explanada no puede existir, así como la Vía Parque, la rehabilitación de las viviendas de Juan XXIII y tantas necesidades sociales de la ciudad de Alicante".

El dirigente del PP ha incidido en que "parece mentira que se le ocurran estas cosas teniendo a la ciudad como la tiene sumida en el más absoluto desgobierno y paralizada". Y no se ha quedado ahí la crítica de Barcala, quien también ha ironizado sobre el próximo anuncio del alcalde: "Ya está tardando Echávarri en anunciar un transportador de partículas que traslade a los transeúntes de un lado a otro de la Explanada".





Cs: "¿Lo importante? Terminar los proyectos pendientes"